sonnig30°
DE | FR
burger
Leben
Film

War of the Worlds: Der wohl mieseste Film des Jahres mit Ice Cube

ice cube in war of the worlds
Ice Cube spielt einen Analysten, der eine Alieninvasion von seinem Computer aus mitverfolgt.Bild: amazon prime

3 Prozent auf Rotten Tomatoes – ist das der schlechteste Film des Jahres?

«War of the Worlds» ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romans. Der Thriller handelt von einem Analysten, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als eine Alien-Invasion seine Familie bedroht.
13.08.2025, 18:5913.08.2025, 18:59
Mehr «Leben»

«War of the Worlds» ist wohl das bekannteste Werk von H. G. Wells. Das Buch wurde 1898 veröffentlicht und im vergangenen Jahrhundert über ein Dutzend Mal verfilmt. Die neueste Verfilmung mit Ice Cube und Eva Longoria kam im Juli auf der Streamingplatform Amazon Prime heraus.

Und genau dieser Film gibt nun zu reden, denn es hagelt katastrophale Bewertungen. Auf der Film-Bewertungsplattform Rotten Tomatoes lag der Score lange auf 0 (von möglichen 100) Prozent. Inzwischen ist er auf drei Prozent angestiegen.

Ice Cube in Krieg der Welten (2025) war of the worlds
Im Hintergrund noch Teams offen, im Vordergrund läuft der Livestream der Alieninvasion auf der Erde.Bild: amazon prime

Damit hat es «War of the Worlds» nun auf die Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten geschafft. Auf dem 88. Platz ist er zwischen der Bruce-Willis-Komödie «The Whole Ten Yards» und dem Robert-De-Niro-Thriller «Godsend» aus dem Jahr 2004.

In «War of the Worlds» spielt Ice Cube den Analysten Will Radford, der bei Homeland Security arbeitet und die Alieninvasion auf seinem Computer verfolgt. So versucht er, seinen Kindern zu helfen, zu überleben.

Nicht nur der Stil, wie der Film daherkommt, auch Ice Cubes Schauspielkönnen wird online kritisiert.

war of the worlds
Bild: x
In «War of the Worlds» macht Ice Cube für 90 Minuten genau dieses Gesicht.
war of the worlds https://x.com/astral_sapphic/status/1952916174636728797
Bild: x
«Mitten im Film ruft der Präsident Ice Cube per Zoom an und sagt: ‹Lasst uns diesen Krieg der Welten führen›, und Ice Cube starrt so zurück.»

Doch gerade diese schlechten Bewertungen machen viele Leute neugierig und sie schauen sich den Film an. In der Schweiz ist er momentan auf dem vierten Platz der meist geschauten Filme auf Amazon Prime.

Hast du «War of the Worlds» geschaut?
An dieser Umfrage haben insgesamt 372 Personen teilgenommen

Hier kannst du den Trailer schauen:

Video: YouTube/WAR OF THE WORLDS (2025)

(cmu)

Mehr zum Thema:

So hast du die Geschichte Hawai'is noch nie gesehen – die wahre Story von «Chief of War»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alien 5 Concept Art
1 / 12
Alien 5 Concept Art
Bild: Neill Blomkamp/20th Century Fox
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Berüchtigter Ufologe präsentiert «echte Aliens» vor dem mexikanischen Kongress
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
4
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
5
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
Meistgeteilt
1
Europäer bestehen auf 5 Punkten +++ Trump will Treffen von Putin mit Selenskyj
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
«Man sollte nicht nackt schlafen»
In diesen heissen Tagen ist es nicht einfach, genügend Schlaf zu bekommen. Eine Schlafexpertin spricht über die Folgen der Hitze für den Körper und was dagegen hilft.
Viele Leute leiden unter der extremen Hitze. Auch nachts kühlt es oftmals nicht mehr richtig ab, weswegen viele Menschen in ihrem Schlaf gestört sind. Besonders schwierig wird es in den sogenannten Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Wir haben eine Expertin gefragt, was die Hitze mit dem Körper macht und wie wir trotzdem zu genügend Schlaf kommen.
Zur Story