Ice Cube spielt einen Analysten, der eine Alieninvasion von seinem Computer aus mitverfolgt. Bild: amazon prime

3 Prozent auf Rotten Tomatoes – ist das der schlechteste Film des Jahres?

«War of the Worlds» ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romans. Der Thriller handelt von einem Analysten, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als eine Alien-Invasion seine Familie bedroht.

Mehr «Leben»

«War of the Worlds» ist wohl das bekannteste Werk von H. G. Wells. Das Buch wurde 1898 veröffentlicht und im vergangenen Jahrhundert über ein Dutzend Mal verfilmt. Die neueste Verfilmung mit Ice Cube und Eva Longoria kam im Juli auf der Streamingplatform Amazon Prime heraus.

Und genau dieser Film gibt nun zu reden, denn es hagelt katastrophale Bewertungen. Auf der Film-Bewertungsplattform Rotten Tomatoes lag der Score lange auf 0 (von möglichen 100) Prozent. Inzwischen ist er auf drei Prozent angestiegen.

Im Hintergrund noch Teams offen, im Vordergrund läuft der Livestream der Alieninvasion auf der Erde. Bild: amazon prime

Damit hat es «War of the Worlds» nun auf die Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten geschafft. Auf dem 88. Platz ist er zwischen der Bruce-Willis-Komödie «The Whole Ten Yards» und dem Robert-De-Niro-Thriller «Godsend» aus dem Jahr 2004.

In «War of the Worlds» spielt Ice Cube den Analysten Will Radford, der bei Homeland Security arbeitet und die Alieninvasion auf seinem Computer verfolgt. So versucht er, seinen Kindern zu helfen, zu überleben.

Nicht nur der Stil, wie der Film daherkommt, auch Ice Cubes Schauspielkönnen wird online kritisiert.

In «War of the Worlds» macht Ice Cube für 90 Minuten genau dieses Gesicht.

«Mitten im Film ruft der Präsident Ice Cube per Zoom an und sagt: ‹Lasst uns diesen Krieg der Welten führen›, und Ice Cube starrt so zurück.»

Doch gerade diese schlechten Bewertungen machen viele Leute neugierig und sie schauen sich den Film an. In der Schweiz ist er momentan auf dem vierten Platz der meist geschauten Filme auf Amazon Prime.

Hast du «War of the Worlds» geschaut? Ja und er war schrecklich! 0 %! Ja, er war ganz unterhaltsam. Nein und ich habe es auch nicht vor. Nein, diese miesen Bewertungen machen mich aber neugierig. In einer langweiligen Minute schaue ich mal rein. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 372 Personen teilgenommen

Hier kannst du den Trailer schauen:

(cmu)

Mehr zum Thema: