21 crazy Dinge, frisch aus dem 3D-Drucker

Mehr «Leben»

Wer hätte vor 50 Jahren an 3D-Drucker gedacht? Was damals noch eine weit entfernte Vorstellung war, ist heute Realität. Egal, ob in der Autoindustrie, der Medizin oder einfach nur zum Spass, das 3D-Drucken bietet nahezu unzählige Möglichkeiten.

Vielleicht im Werkzeugkasten nicht sehr praktisch, aber allemal ein Hingucker.

Wenn du eine einzigartige Felge willst, dann druck sie dir einfach aus!

Schaut, wer die Strassen wieder unsicher machen kann.

Das nennt man dann wohl 3D-Drucken Level Expert.

Der perfekte «Gips» für die heissen Sommertage.

Damit du nie mehr ins Museum musst.

Und so sieht es aus, wenn ein 3D-Drucker ein Haus baut, das schon bald massentauglich ist:

Video: watson/jah

Es eröffnet sich eine neue Welt von möglichen Fastnachtskostümen.

Die perfekte Haarspange für jeden Anlass.

Und dir ab jetzt immer für alles selber einen Pokal machen.

Natürlich, weil du es auch verdient hast.

Wer braucht denn heute noch eine Schlüssel-Schale, wenn man eine magnetische Gans haben kann?

Dafür brauchst du eine tolerante Partnerin oder einen toleranten Partner.

Natürlich kann die 3D-Technik auch Leben verändern.

Wie bei dieser Karettschildkröte, die nach einem Bootsunfall den Grossteil ihres unteren Schnabels verlor.

Was bei Tieren funktioniert, funktioniert auch bei Menschen. Für allerlei Prothesen.

Der Reddit-User schreibt dazu: «Da ich ohne Arm geboren wurde, habe ich mir meinen eigenen elektronischen 3D-gedruckten Arm gebaut. Hier halte ich ein Ei.»

Wenn dir Einweg-Zahnseide-Picks zu unökologisch sind und du dir einfach deinen eigenen wiederverwendbaren machst.

Warum nicht das geliebte Stadtviertel an die Wand hängen?

Wie lange man dafür wohl druckt?

Ein Slice wird damit wohl schwierig, aber optisch sieht es immerhin top aus.

Nur eine von vielen Ideen, wie du den Luftbefeuchter schöner gestalten kannst.

Okay, eine Lokomotive oder ein Schornstein von einem Haus wären wohl sowieso etwas schöner, aber es ist Geschmackssache …

Eine wunderbare Illusion.

Der coolste Lichtschalter, den du je gesehen hast.

Hast du auch schon coole Sachen aus dem 3D-Drucker fotografiert? Gerne in die Kommentare damit!

(smi)

Mehr passende Storys: