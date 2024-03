Zum Tod von Marcello Gandini – 22 geniale Auto-Designs des Styling-Genies

Klappscheinwerfer, Handschaltung und Co. – 12 Sachen, die wir an neuen Autos vermissen

1985 beauftragte Lamborghini Gandini mit dem Design seines neuen Supersportwagens, worauf er den ersten Entwurf des Lamborghini Diablo lieferte. Als Chrysler 1987 Lamborghini aufkaufte, war das amerikanische Management mit Gandinis Entwürfen unzufrieden und beauftragte sein Designteam in Detroit mit einer umfassenden Neugestaltung, die Gandinis berüchtigte scharfe Kanten glättete und ihn bekanntermassen gehörig enttäuschte. Aber Gandini bekam später Gelegenheit, sein ursprüngliches Design zu verwirklichen – beim V16-Motor-Ungetüm Cizeta-Moroder V16T.

Heute noch das Designvorbild für jeden – aber auch jeden – Super-Sportwagen. 1971 erstmals als Prototyp vorgestellt, zwei Jahre später als Serienfahrzeug, war der Countach stets mehr Popstar als nur Auto. Und wie in der Promiwelt zwischen Stars und Superstars unterschieden wird, gibt es «cars» und «supercars». Es war der Lamborghini Countach, der definierte, wie ein Supercar zu sein hatte: sauschnell, geradezu unanständig glamourös und die Projektion unserer gemeinsamen Wunschträume. Und, ach ja, italienisch.

Vorgestellt auf dem Pariser Autosalon 1973 und inspiriert vom Stratos war der Trapeze als Mittelmotor-Viersitzer konzipiert mit längs eingebautem NSU-Wankelmotor, um die Gewichtsverteilung zu optimieren. Um das Problem des Motorraums im Cockpit zu umgehen, wurden die Sitze in Trapezform angeordnet.

Und da ist er auch schon, der kleine Fiat, der aus der oben gezeigten Bertone-Runabout-Studie entstand! Mittelmotor-Sportwagen-Feeling zu einem erschwinglichen Preis. 17 Jahre lang blieb dieses Auto in Produktion.

Hier handelte es sich um eine Design-Studie auf Basis des Jaguar E-Types. Es blieb beim Prototypen, doch die Designsprache und etliche Details flossen ein in den ein Jahr später vorgestellten ...

Am 13. März 2024 verstarb Marcello Gandini im Alter von 85 Jahren in Torino, seiner Geburtstadt.

Geboren 1938 in Torino als Sohn eines Dirigenten, begann Marcello Gandini seine Karriere 1963 bei der legendären Gruppo Bertone unter der Leitung von Nuccio Bertone. Dort gründete er das Design-Haus Stile Bertone und arbeitete sowohl als dessen Geschäftsführer als auch als Designer von Konzeptfahrzeugen und als Leiter des Prototypenbaus für viele Automobilhersteller, welche die Firma Bertone engagierten.

Der Countach und sein Vorgänger, der Lamborghini Miura von 1966, gelten weithin als die ersten modernen Supersportwagen. Sie schufen die Vorlage für eine Fahrzeugkategorie, die noch immer die Spitze der automobilen Leistung und des Designs markiert. Gandini war der Designer beider Autos. Und wenn es nur schon bei den beiden geblieben wäre, würde man sich an ihn erinnern. Doch Marcello Gandini schuf ein wahres Pantheon an radikalen Auto-Designs, die Meilensteine der Automobilgeschichte darstellen: Kleinwagen, Mittelklasse-Limousinen, Rallye-Rennwagen, zahllose Konzeptautos und auch noch Lastwagen, Autobusse und Helikopter.

Lamborghini LP 500 – genannt Countach – 1971 in Genf.

Lamborghini LP 500 – genannt Countach – 1971 in Genf. Bild: wp.com

Sieh dir jeden heutigen Supercar an und du wirst den Einfluss eines mehr als 50 Jahre alten Autos erkennen: Kantige Linien, knappste Bodenfreiheit, Flügel- oder Scherentüren, Mittelmotor, fette Reifen – das alles lässt sich zurückverfolgen auf den erstmals 1971 am Genfer Autosalon vorgestellten Prototypen des Lamborghini Countach:

