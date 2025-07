Danilo Sellaro will seine Traumfrau im Schweizer Fernsehen finden. bild: instagram

Er ist kein Unbekannter: Danilo Sellaro ist der neue Schweizer Bachelor

Der neue Schweizer Bachelor steht fest: Danilo Sellaro sucht im Herbst seine Traumfrau im Fernsehen. Der Sender 3+ bestätigte dies gegenüber «Glückspost».

Sellaro ist im Reality-TV kein Unbekannter: Er nahm im Jahr 2019 an der Sendung «Die Bachelorette» teil. Damals verteilte Andrina Santoro die Rosen – der 30-Jährige schaffte es bis ins Finale, doch Santoro entschied sich für Kenny Leemann. Dieser versuchte sein Glück ebenfalls bereits als Bachelor.

Der Basler war auch schon in deutschen TV-Produktionen zu sehen, unter anderem bei «Are You The One», «Ex on The Beach» und «Bachelor in Paradise». Offensichtlich hat er es bis jetzt trotzdem noch nicht geschafft, die grosse Liebe zu finden.

Bei «Bachelor in Paradise» hatte Sellaro eine Frau im Finale abserviert, um stattdessen 10'000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Diese Möglichkeit wird es beim Schweizer «Bachelor» nicht geben.

(hkl)