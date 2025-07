Danilo Sellaro ist der neue Bachelor – doch er hat eine Vorgeschichte. Bild: Instagram

Bachelor

«Passt auf»: Reality-Star deutet Stalking-Vorwürfe gegen den neuen Bachelor an

Danilo Sellaro ist der neue Schweizer Bachelor. Der designierte Rosenkavalier war in der Vergangenheit schon in anderen Kuppelshows unterwegs – für sein Verhalten wird Sellaro nun kritisiert.

Sabeth Vela

Der neue Schweizer Bachelor steht fest: Danilo Sellaro verteilt im Herbst seine Rosen im Fernsehen. Der 30-jährige Basler ist im Reality-TV kein unbekanntes Gesicht und war bereits 2019 bei der Schweizer Bachelorette erstmals in einem Dating-Format dabei. Grössere Bekanntheit erlangte er in den Jahren darauf in den deutschen Ablegern verschiedenster Kuppelshows wie «Are You the One», «Ex on the Beach», «Bachelor in Paradise» und «Reality Island» – dabei machte er sich bei den anderen Teilnehmenden aber nicht nur beliebt.

Seine Ex-Freundin Aurelia Lambrecht erhebt in ihrer neuesten Instagram-Story schwere Vorwürfe gegen ihn. «Ich habe zu einem bestimmten Thema sehr viele Nachrichten bekommen», sagt die Influencerin in einem am Mittwoch geposteten Video. Sie dürfe aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich darüber sprechen und meint darum nur: «Ich habe damals versucht, durch die Blume zu erzählen, was vorgefallen ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass niemand zu Schaden kommt und die Beteiligten auf sich aufpassen.» Im zweiten Slide ihrer Story postete sie einen Info-Post zum Thema Stalking.

Fans sind nun überzeugt, dass sich diese Story – die kurz nach der Ankündigung des Schweizer Bachelors gepostet wurde – an den neuen Rosenkavalier richtet. Doch warum?

«Das war alles sehr traumatisch»

Aurelia und Danilo lernten sich 2021 beim Dreh von «Are You the One – Realitystars in Love» kennen. Nach der Ausstrahlung gaben die beiden dann ihre Beziehung bekannt. So schnell wie die Romanze begann, so schnell war sie auch wieder zu Ende. Wie Promiflash berichtete, trennte sich Aurelia «aus dem Nichts» von Danilo, weil er sie betrogen haben soll. Danilo selbst habe von der Trennung über Instagram erfahren.

Aurelia und Danilo lernten sich 2021 bei «Are You the One – Realitystars in Love» kennen. Bild: instagram/aurelialamprecht

Einige Monate später machte die Influencerin dann in einer Instagram-Story publik, dass ein Ex-Freund sie gestalkt haben soll. «Er konnte nicht akzeptieren, dass ich nicht mehr wollte. Das war alles eine sehr traumatische Erfahrung für mich, aber es hilft, offen darüber zu reden», schrieb sie. Auch wenn sie damals ihren Ex-Freund nicht beim Namen nannte, war für viele klar, dass es sich dabei um Danilo handeln musste. Ihre Insta-Story vom Mittwoch unterstreicht diese These nun.

Freundin während Datingshow-Dreharbeiten

Der neue Bachelor war schon im Rahmen einer anderen Datingshow für seinen Umgang mit Frauen kritisiert worden. 2022 war der Reality-Star bei «Bachelor in Paradise». In diesem Format daten sich frühere Kandidatinnen und Kandidaten von «Bachelor» und «Bachelorette», die nicht gewonnen haben. In der Show gibt es mehrere Nächte der Rosen, an denen jeweils an einem Abend die Frauen und am nächsten Abend die Männer Rosen verteilen. Wer keine Rose bekommt, muss gehen. So bilden sich über die Tage hinweg Paare. Am Ende kommt es zur grossen Entscheidung: Das Siegerpaar muss sich entweder füreinander oder für das Preisgeld entscheiden.

Christina und Danilo dateten sich während den Dreharbeiten von «Bachelor in Paradise». Bild: rtl+

Danilo datete während des Formats sehr intensiv die Influencerin Christina Rusch. Von Date zu Date schien es zwischen den beiden ernster zu werden, bis sie dann im Finale standen. Dort entschied sich Christina für Danilo und Danilo ... für das Preisgeld. Der Grund: Danilo soll laut «Promiflash» während der Dreharbeiten eine Freundin gehabt haben. Die Enttäuschung von Christina wurde damals von den Fans geteilt und Danilo für sein Verhalten kritisiert.