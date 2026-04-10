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Malcolm Mittendrin 2026: Das sind die ersten Reaktionen zum Reboot

Malcolm in the Middle
Ach, was haben wir sie vermisst ... Bild: fox Network

Von «total unnötig» bis «eine wahre Freude»: Die ersten Reaktionen zum «Malcolm»-Reboot

«Malcolm mittendrin» wird wieder aufgewärmt. Lohnt es sich, in die Miniserie reinzuschauen? Hier kommen die ersten Reaktionen zur Wiedersehensparty.
10.04.2026, 10:3510.04.2026, 10:35

Eine der erfolgreichsten (und lustigsten!) Serien der 2000er kommt heute zurück. Ab dem 10. April kann «Malcolm mittendrin: Unfair wie immer» auf Disney Plus gestreamt werden.

So sieht der Cast heute aus – und mehr Details zur neuen «Malcolm mittendrin»-Serie

Die Fans dürfen zu Recht gespannt sein, schliesslich sind beinahe alle Darsteller vom Originalcast mit dabei, und auch die Drehbücher stammen wieder von Originalautor Linwood Boomer.

Sie sind wieder da!

Malcolm Reboot
Bild: disneyplus/hulu

Die Miniserie konzentriert sich auf die Rückkehr der Familie zum 40. Hochzeitstag von Lois und Hal – natürlich ist Chaos in der Familie Wilkerson vorprogrammiert.

Das glückliche Ehepaar Lois und Hal – und ein unglücklicher Malcolm:

Malcolm Reboot
Bild: disneyplus/hulu

Ein paar frühe Vögel haben sich die vierteilige Serie schon reingezogen. Hier kommen die ersten Reaktionen, und die sind … nun ja … durchmischt.

«Was für eine Freude»
Reaktionen auf Malcolm Reboot
Bild: x

Während meines viel zu langen zweieinhalbwöchigen Krankenhausaufenthalts im Jahr 2005 habe ich fast jeden Tag «Malcolm in the Middle» geschaut, und jetzt habe ich gerade die Neuauflage der Serie auf Hulu angefangen und muss immerzu lächeln oder lachen. Eine wahre Freude. Ich freue mich so sehr über Neuauflagen wie «Malcolm» und «Scrubs».

«Middlemässig»
FM/ORF
Bild
Bild: fm4.orf
«Total unnötig.»
Variety
Malcolm Reaktionen
Bild: x
«[Die Serie] macht viel Freude, liefert Fanservice, und wir würden uns freuen, wenn diese Serie weitergeführt würde. Schon nur wegen Bryan Cranston.»
Outnow
«Nett. Leider nur nett.»
Digitec
Malcolm Reboot

Ich denke, der Gesamtplot des Malcolm-in-the-Middle-Reboots war solide, aber sie haben es in den Details vermasselt… In welcher Welt würde Reese je das Wort «ungestüm» kennen und benutzen?

«So, so, gut!»
Malcolm Kritik
Bild: x

Oh mein Gott, das Malcolm-in-the-Middle-Reboot ist so, so gut. Ich habe seit Langem keine so gute neue Sitcom-Episode gesehen

Zusammenfassend könnte man wohl sagen:

Malcolm Reboot
Bild: x

Brauchten wir einen Malcolm-in-the-Middle-Reboot? Natürlich nicht! Zieh' ich mir das trotzm rein? Verdammt ja!

Immer noch unsicher? Hier gibt es den Trailer zur neuen alten Show:

Video: YouTube/Hulu

(sim)

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