Thomas Gottschalk: Er war beim "Quiz-Champion" der Experte für Film und Fernsehen.
Thomas Gottschalk: Er war beim "Quiz-Champion" der Experte für Film und Fernsehen.

Thomas Gottschalk: Zuschauer enttäuscht über seinen Auftritt in ZDF-Show

Für Thomas Gottschalk war es eine Premiere, für die Zuschauer eine Enttäuschung. Der Auftritt des Moderators bei «Der Quiz-Champion» kam beim Publikum nicht gut an.
09.11.2025, 21:4609.11.2025, 21:46
Ricarda Heil / t-online
Ein Artikel von
t-online

Seit 13 Jahren moderierte Johannes B. Kerner «Der Quiz-Champion». Am Samstagabend nahm zum ersten Mal auch Thomas Gottschalk an der Rateshow teil. Die Zuschauer zeigten sich jedoch enttäuscht von dem Entertainer, der für die Fragen in der Kategorie Film und Fernsehen zuständig war. Gemeinsam mit Jürgen von der Lippe für Literatur und Sprache, Wigald Boning für Erdkunde, Katrin Müller-Hohenstein für Sport und Barbara Hahlweg für Zeitgeschehen bildete der Ex-«Wetten, dass..?»-Gastgeber das Expertenteam.

Gleich zu Beginn der Sendung war Gottschalk an der Reihe. Während er die erste Frage «Würden 'Tatort'-Kollegen aus Köln und Wien gemeinsam ermitteln, dann wäre das ein klarer Fall für die Kommissare…?» mit «Max und Moritz» beantworten konnte, lag der 75-Jährige bei der zweiten Frage schon falsch.

Johannes B. Kerner wollte von der Kandidatin und Gottschalk wissen: «Welcher dieser legendären Sätze fiel auch in der 20. Staffel zum Jubiläum der Fernsehshow in diesem Jahr? A) Ich habe heute leider kein Foto für dich. B) Du bist im Recall. Oder C) Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» Der Entertainer tippte auf Antwort C, das Dschungelcamp. Die richtige Antwort jedoch war A, «Germany's Next Topmodel».

GNTM mit Heidi Klum lief 2006 zum ersten Mal. In diesem Jahr wurde die 20. Staffel ausgestrahlt. Thomas Gottschalk wusste es nicht, obwohl er selbst einmal in der Show zu Gast war. Die Zuschauer zeigten sich jedoch nicht nur über Gottschalks fehlendes Wissen entsetzt, sondern von seinem Auftreten in der Show. So wirkte der Moderator komplett abwesend und nicht so schlagfertig wie sonst. Als Johannes B. Kerner den Entertainer zum Beispiel auf seinen Auftritt im GNTM-Finale 2019 ansprach, lächelte Gottschalk nur. Normalerweise hätte der Moderator mit einem spitzen Kommentar auf die Frage reagiert.

Negative Reaktionen des Publikums

Auf X ärgerte sich das Publikum über den TV-Star. «Was soll der Gottschalk da? Der ist doch völlig neben der Spur», kommentierte zum Beispiel jemand. «Was ist denn mit Thomas Gottschalk beim 'Quiz-Champion' los? Er wirkt sediert und nur körperlich anwesend», meinte ein anderer. Ein weiterer Zuschauer bezeichnete ihn als «komplette Fehlbesetzung». «Um Gottes Willen, der Mann kann doch geistig nicht mehr fit sein, so abwesend wie er permanent wirkt», schrieb er zudem.

Ebenfalls zu lesen: «Schläft der Gottschalk schon oder fragt er sich all die Zeit, wo er gerade ist? Oder warum applaudiert er für und bei niemandem? Uff, was ist der unsympathisch geworden, die alte verwirrte Schnarchnase.»

Die «Quiz-Champion»-Folge vom Samstag lockte mehr als drei Millionen Menschen vor die Bildschirme. Für den Tagessieg hatte es jedoch nicht gereicht. Der Krimi in der ARD, «Hagen Benz», schaffte es auf mehr als fünf Millionen Zuschauer.

Verwendete Quellen:

  • ZDF: "Der Quiz-Champion" vom 8. November 2025
  • x.com: #derquizchampion
  • agf.de: TV-Daten
