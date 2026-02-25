«Hör mal, wer da hämmert»-Star muss ins Gefängnis

Zachery Ty Bryan kam bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Jetzt wurde der einstige Kinderstar zu 16 Monaten Haft verurteilt.

Elena Rothammer / t-online

Ein Artikel von

Für den ehemaligen Kinderstar Zachery Ty Bryan gibt es keine Bewährung mehr. Der 44-jährige Schauspieler, bekannt aus der Sitcom «Hör mal, wer da hämmert», wurde zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Wie die Nachrichtenwebsite «TMZ» berichtet, bekannte er sich schuldig, in Kalifornien unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein.

Zachery Ty Bryan gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Bild: www.imago-images.de

Die Haftstrafe kommt nicht überraschend. Bryan wurde bereits mehrfach wegen ähnlicher Vergehen festgenommen. Im Februar 2024 stoppten ihn Beamte bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle, als er deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss zeigte. Im Oktober desselben Jahres folgte eine weitere Festnahme in Oklahoma.

Zachery Ty Bryan hat ein langes Vorstrafenregister

Dabei gestand Bryan den Beamten, er habe «zu viel» getrunken. Zudem räumte er ein, dass sein abgelaufener Führerschein auf eine seiner zahlreichen Alkohol-Festnahmen zurückzuführen sei. Das Gericht in Kalifornien lehnte nun eine Bewährungsstrafe ab, rechnete dem Schauspieler jedoch 57 Tage Untersuchungshaft auf seine Strafe an.

Bryans Probleme mit dem Gesetz beschränken sich nicht auf Verkehrsdelikte. Im Oktober 2023 bekannte er sich vor Gericht der häuslichen Gewalt schuldig und erhielt 36 Monate Bewährung sowie sieben Tage Haft. Ende November 2025 geriet er erneut in Polizeigewahrsam, als er mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright und ihren drei gemeinsamen Kindern unterwegs war.

Wie «Page Six» berichtete, versuchte Cartwright, ihn mit dem Auto zu überfahren, nachdem er ausgestiegen war. Bryan konnte ausweichen, doch seine Verlobte landete mit den Kindern in einem Strassengraben. Während ihr unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen wurden, nahm die Polizei Bryan wegen Verstosses gegen seine Bewährungsauflagen fest.

Zachery Ty Bryan spielte den ältesten Sohn Brad Taylor (vorne Mitte) in «Hör mal, wer da hämmert». Bild: imago stock&people

Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Brad Taylor in der Sitcom «Hör mal, wer da hämmert» bekannt, in der er in allen acht Staffeln neben Tim Allen und Patricia Richardson zu sehen war. Später trat er in Serien wie «Der Prinz von Bel-Air», «Boston Public» und «Veronica Mars» auf. 2006 spielte er zudem im Kinofilm «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» mit.