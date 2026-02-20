Dane spielte in Grey's Anatomy den Frauenschwarm Dr. Mark Sloan, auch «McSteamy» genannt. Bild: www.imago-images.de

«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane mit 53 Jahren gestorben

Der mit der Serie «Grey's Anatomy» bekanntgewordene US-Schauspieler Eric Dane ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. «Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner geliebten Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren», zitierte die «New York Times» eine Mitteilung von einer Sprecherin Danes, Melissa Bank. Auch die «Washington Post» zitierte aus der Erklärung.

Erst im April 2025 hatte der Schauspieler mitgeteilt, an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt.

Dane erlangte mit seiner Rolle in der Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy» weltweite Berühmtheit. Er spielte den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan – auch «McSteamy» genannt. Nach sechs Jahren «Grey's Anatomy» übernahm er in der Endzeit-Serie «The Last Ship» die Hauptrolle eines Navy-Captains. Ab 2019 stand er für die HBO-Produktion «Euphoria» vor der Kamera.

Dane wirkte auch in mehreren Spielfilmen mit, darunter «X-Men: Der letzte Widerstand», «Marley & Ich», «Valentinstag» oder «Bad Boys: Ride or Die». Krankheitsbedingt nahm seine Karriere ein plötzliches Ende.

Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schliesslich zu Tod führen. (pre/sda)