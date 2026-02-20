bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
USA

«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane mit 53 Jahren gestorben

Ellen Pompeo &amp; Eric Dane Characters: Dr. Meredith Grey &amp; Dr. Mark Sloan Television: Grey S Anatomy TV-Serie Usa 2005-, / Titel Auch: Grey S Anatomy - Die Jungen rzte 27 March 2005 GREY S ANATO ...
Dane spielte in Grey's Anatomy den Frauenschwarm Dr. Mark Sloan, auch «McSteamy» genannt. Bild: www.imago-images.de

«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane mit 53 Jahren gestorben

20.02.2026, 06:4920.02.2026, 06:55

Der mit der Serie «Grey's Anatomy» bekanntgewordene US-Schauspieler Eric Dane ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. «Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner geliebten Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren», zitierte die «New York Times» eine Mitteilung von einer Sprecherin Danes, Melissa Bank. Auch die «Washington Post» zitierte aus der Erklärung.

Erst im April 2025 hatte der Schauspieler mitgeteilt, an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt.

Wie «Grey's Anatomy» von einer Hit-Serie zum Sorgenkind wurde

Dane erlangte mit seiner Rolle in der Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy» weltweite Berühmtheit. Er spielte den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan – auch «McSteamy» genannt. Nach sechs Jahren «Grey's Anatomy» übernahm er in der Endzeit-Serie «The Last Ship» die Hauptrolle eines Navy-Captains. Ab 2019 stand er für die HBO-Produktion «Euphoria» vor der Kamera.

Dane wirkte auch in mehreren Spielfilmen mit, darunter «X-Men: Der letzte Widerstand», «Marley & Ich», «Valentinstag» oder «Bad Boys: Ride or Die». Krankheitsbedingt nahm seine Karriere ein plötzliches Ende.

Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schliesslich zu Tod führen. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 8 Serien gibt es 2026 auf Netflix, Disney und Co. zu streamen
1 / 10
Diese 8 Serien gibt es 2026 auf Netflix, Disney und Co. zu streamen

«A Knight of the Seven Kingdoms»

Dieses Spin-off spielt ein Jahrhundert vor den Ereignissen in «Game of Thrones» und handelt vom mutigen Ritter Ser Duncan der Grosse und seinem kleinen Knappe Egg. Es ist eine Zeit, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Zeit der Drachen noch nicht lange vorbei ist.

Cast: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell

Verfügbar: Ab dem 19. Januar auf HBO Max

 ... Mehr lesen
quelle: hbo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
21 Dinge, die du beim Sex und beim Serien-Streamen sagen kannst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
In den nächsten «zehn Tagen» entscheidet Trump, ob er einen neuen Krieg startet
Im Mittleren Osten massiert der amerikanische Präsident eine Armada, die den Iran angreifen könnte. In Washington gibt er derweil den Friedensstifter. Wie passt das zusammen?
Diese Rolle spielt er am liebsten. Donald Trump, amerikanischer Präsident, gab am Donnerstag den globalen Friedensstifter. Als Präsident des neuen «Board of Peace» leitete er in Washington die erste offizielle Sitzung des Gremiums, das in Trumps Augen die Vereinten Nationen stärken soll. Kritiker allerdings sagen, der Amerikaner wolle die Uno ersetzen.
Zur Story