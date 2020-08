«Der Prinz von Bel-Air» kommt (vielleicht) bald zurück – als düsteres Reboot

Leben

Nun hat es auch eine der erfolgreichsten Kultserien der 90er-Jahre erwischt: Die Sitcom «Prinz von Bel-Air», mit der Will Smith seine Hollywood-Karriere startete, soll neu aufgelegt werden. Dabei soll aber nicht einfach die Original-Story mit einem neuen Schauspieler erzählt werden, sondern die Vorgeschichte.

In «Der Prinz von Bel-Air» geht es darum, dass der junge Afroamerikaner Will aus Philadelphia zu seinen wohlhabenden Verwandten nach Bel-Air zieht. Dort angekommen, muss Will sich mit diversen Problemen herumschlagen, die einen Jungen aus dem Ghetto in einer versnobten wohlhabenden Gegend so erwarten.

Bild: NBC

Das Reboot soll nun also den Alltag von Will erzählen, bevor dieser nach Bel-Air gezogen ist. Dabei werden unter anderem die Auseinandersetzungen mit Gangs im Zentrum stehen. Klingt ganz schön düster, oder? Soll es auch werden. Im Gegensatz zum Original soll das Reboot ein düsteres Drama werden.

Die Idee für das Projekt kam ins Rollen, nachdem im Internet ein Fan-Trailer namens «Bel-Air» aufgetaucht war, der die Vorgeschichte von Will erzählt.

Hier der besagte Trailer: Video: YouTube/Sun Squared Media

Gedreht hatte ihn der unbekannte Filmemacher Morgan Cooper. Das Video ging viral und landete schlussendlich auch bei Will Smith. Dieser fand die Idee so gut, dass er die Idee nun in eine echte Serie umsetzen möchte. Wärend Smith als ausführender Produzent fungiert, soll Cooper am Drehbuch mitschreiben und als Regisseur fungieren.

Das meint Will Smith über den Fan-Trailer: Video: YouTube/Will Smith

Aktuell ist das Projekt aber noch nicht in trockenen Tüchern. Streaming-Diensten wie Netflix oder HBO Max hätten die Serie aber bei sich auf dem Tisch liegen. Es dürfte klar sein, dass es nur noch eine Geldfrage ist, bei wem das Projekt schlussendlich landet. (pls)

