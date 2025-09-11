Erika und Charlie Kirk heirateten im Jahr 2021. Bild: instagram/mrserikakirk

Auch sie ist ein Social-Media-Star – das ist die Witwe Erika Kirk

Der US-amerikanische Podcaster und rechtspopulistische Aktivist Charlie Kirk wurde am 10. September bei einer Rede im Bundesstaat Utah erschossen. Er hinterlässt seine Frau Erika Kirk und zwei Kinder.

Unternehmerin und christliche Influencerin

Erika Frantzve, wie sie ledig hiess, studierte im Bundesstaat Virginia und hat einen Doktortitel in Erziehungswissenschaften. Zusätzlich hat sie einen Abschluss in Politikwissenschaften. Heute ist sie 36 Jahre alt.

Im Jahr 2021 wurde sie im Model-Wettbewerb zur Miss Arizona gewählt, wie ihrer Website zu entnehmen ist. Das Model hat zudem in der amerikanischen College-Liga Basketball gespielt.

Erika Kirk ist im Bundesstaat Arizona geboren und aufgewachsen. Bild: instagram/mrserikakirk

Im Jahr 2018 gründete sie ihre eigene christliche Modemarke «Proclaim Streetwear». Diese produziert Kleider und Accessoires mit Gospel und biblischen Sprüchen als Aufdruck.

Erika Kirk ist religiös aufgewachsen und gibt ihren Glauben ihren 1,1 Millionen Followern auf Social Media weiter. Sie ist Unterstützerin des Unternehmens «Biblein365». Dieses möchte Christen auf der ganzen Welt zusammenführen und helfen, die Bibel in 365 Tagen, also in einem Jahr, zu lesen.

Zudem moderiert sie den christlich-religiösen Podcast «Midweek Rise Up». Auf Social Media postet Kirk Ausschnitte aus ihrem Leben und Zitate aus der Bibel.

Erika und Charlie Kirk

Charlie und Erika lernten sich 2018 kennen und gaben sich 2021 das Ja-Wort. Ihre Tochter wurde im Sommer 2022 geboren und ihr Sohn folgte im Mai 2024.

Neben ihrem Leben als Unternehmerin, Podcasterin und Influencerin schätzte Erika ihre Rolle als Ehefrau von Charlie Kirk und Mutter ihres geliebten Sohnes und ihrer Tochter, wie auf der Website der 36-Jährigen steht.

Erika Kirk war an der Rede ihres Ehemannes in Utah anwesend und sah zu, wie er angeschossen wurde. Bisher hat sie sich nicht öffentlich zum Tod ihres Mannes geäussert.