Der neue «hässlichste Hund der Welt» – hier kommt PETUNIA

Bei diesem Wettbewerb sind Underdogs die Sieger: In Kalifornien ist wieder der Titel «World's Ugliest Dog» vergeben worden. Ein Mischling stach die Konkurrenz aus.
10.08.2025, 06:4110.08.2025, 11:19
Ein Artikel von
t-online

Kurze Stummelbeinchen, Glubschaugen und ein faltiges Gesicht: Diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia zum Sieg verholfen. Der Bulldoggen-Mischling wurde in Nordkalifornien zum «World»s Ugliest Dog", also zum hässlichsten Hund der Welt gekürt. Der zwei Jahre alte Vierbeiner gewann den schon seit den 70er Jahren ausgetragenen Traditionswettbewerb am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Rosa. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5'000 Dollar (etwa 4'300 Euro) entgegen.

petunia ugly dog
Die Hässlichste der Hässlichen: Bulldoggen-Mischling Petunia wurde gekürt.Bild: cbs/ap

Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Er hatte schon 2023 an dem Wettbewerb teilgenommen, ging damals aber leer aus. Besitzerin Michelle Grady konnte sich nun immerhin über ein Preisgeld von 3'000 Dollar freuen.

jinny lu poppy ugly dogs
Heraushängende Zungen müssen es in diesem Jahr sein: Jinny Lu sicherte sich den zweiten Platz.Bild: cbs/ap

Poppy, ein 7-jähriger Chinesischer Schopfhund mit viel nackter Haut und wenigen weissen Haarbüscheln, landete auf dem dritten Rang. Sein Auftritt wurde mit 2'000 Dollar belohnt.

jinny lu poppy ugly dogs
Poppy erklomm ebenfalls das Podest.Bild: cbs/ap

Um einen Platz auf dem Treppchen zu sichern, mussten sich die Vierbeiner auf einer Bühne vor klatschenden Zuschauern präsentieren. Eine Gruppe von Juroren stimmte dann ab, wobei Aussehen, Persönlichkeit und die Reaktion des Publikums in ihre Entscheidung einflossen.

Siegerauftritt in der Morning-Show

Auf Petunia kommt jetzt noch ein weiterer Auftritt zu. Neben der Siegerprämie wird Hund und Frauchen auch ein Flug nach New York spendiert, wo der Champion am Montag in der Morning-Show des Senders NBC präsentiert wird.

Im vorigen Jahr kam diese Ehre einem Pekinesen namens Wild Thang zu. Der damals Achtjährige punktete mit Sturmfrisur und seitlich heraushängender Zunge. Nach Angaben seiner Halterin hatte er sich als Welpe mit dem Staupe-Virus infiziert und körperliche Deformationen zurückbehalten.

Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die «hässlichen» Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, erklärten die Organisatoren. Viele der Teilnehmer stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause zu geben.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
