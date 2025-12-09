Jesus-Darsteller und QAnon-Sympathisant Jim Caviezel spielt Bolsonaro – in Heldenfilm

Der für seine Darstellung von Jesus Christus bekannte Schauspieler Jim Caviezel (57) verkörpert in einer neuen Filmbiografie den inhaftierten brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro.

Wie brasilianische Medien berichten, soll das Biopic «Dark Horse» 2026 erscheinen. Wo der Film zu sehen sein wird, war zunächst nicht bekannt.

Jim Caviezel verbreitete in der Vergangenheit mehrfach Verschwörungstheorien. Bild: angel studios

In einem ersten Trailer ist zu sehen, wie Caviezel – bekannt als Hauptdarsteller in Mel Gibsons «Die Passion Christi» – den wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Haft verurteilten Rechtspolitiker Bolsonaro verkörpert. Den Berichten zufolge ist ein politischer Verbündeter des früheren Staatschefs als Produzent an Bord, Regie führt der US-Amerikaner Cyrus Nowrasteh («Falcon Crest», «The Day Reagan Was Shot»).

Caviezel, dessen Vater Schweizer Wurzeln hat und der deswegen den in der rätoromanischen Schweiz verbreiteten Namen trägt, fiel in der Vergangenheit nicht nur durch sein schauspielerisches Talent, sondern auch durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien auf. So unterstützte er zum Beispiel die in QAnon-Kreisen populäre Theorie, dass ein geheimer, elitärer Verbrecherring Kinder verschleppt und diesen das Blut aussaugt.

Politisch steht Caviezel Donald Trump und dessen Maga-Bewegung nahe. Er trat in der Vergangenheit mehrfach öffentlich mit Trump auf. Trump wiederum ist mit Jair Bolsonaro befreundet. Der US-Präsident verhängte gegen Brasilien gar zusätzliche Strafzölle, weil das Land juristisch gegen Bolsonaro vorging.

Bolsonaro-Clan bedankt sich bei Caviezel

Für die Dreharbeiten verbrachte Caviezel dem Nachrichtenportal «Veja» zufolge drei Monaten in Brasilien. Die Filmbiografie des umstrittenen Ex-Präsidenten, die ihn als Helden darstellt, soll vollständig auf Englisch sein.

Bolsonaros Sohn Flávio postete auf Instagram ein kurzes Video, das Caviezel sitzend vor einem Spiegel zeigt. In den Kommentaren sollten User ihre Meinung sagen, ob der Blick des Darstellers dem seines Vaters ähnele, schrieb er – ohne konkrete Angaben zu dem Biopic zu machen. Carlos Bolsonaro, ein weiterer Sohn des einstigen Staatsmannes, veröffentlichte ein Foto mit dem Schauspieler und schrieb auf X «Jim Caviezel, danke für alles». (sda/dpa/con)