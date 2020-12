Leben

Spotify: Diese Songs und Künstler wurden 2020 am meisten gestreamt



Diese Songs und Künstler wurden 2020 auf Spotify am meisten gestreamt – und bei dir?

Es ist schon wieder so weit: Der Audio-Streaming-Dienst Spotify veröffentlicht seine Jahresrückblicke. Enthüllt werden die beliebtesten Songs, Künstler und Podcasts, die uns in diesem aussergewöhnlichen Jahr begleitet haben. Die Auswertungen entstanden durch die Anzahl Streams der 320 Millionen Spotify-User. Zusätzlich hat Spotify für dich eine individuelle Liste mit Songs zusammengestellt, die du dir in diesem Jahr am meisten angehört hast.

bild: youtube/watson

Doch lasst und zuerst mit den beliebtesten Liedern von Herr und Frau Schweizer beginnen.

Die meistgestreamten Songs der Schweiz 2020

10: «Don't Start Now», Dua Lipa

9: «Tusa», KAROL G, Nicki Minaj

8: «Someone You Loved», Lewis Capaldi

7: «Savage Love», Jawsh 685, Jason Derulo

6: «The Box», Roddy Ricch

5: «Breaking ME», Topic, A7S

4: «ROCKSTAR», DaBaby, Roddy Ricch

3: «Roses», SAINt JHN, Imanbek

2: «Dance Monkey», Tones And I

1: Blinding Lights, The Weeknd

Die meistgestreamten Songs aus 2020 weltweit

Die Liste der weltweit am meisten gestreamten Songs sieht ähnlich wie die Schweizer Liste aus. «The Weeknd» mit seinem Hit «Blinding Light» liegt auf Platz eins, gefolgt von «Dance Monkey» von «Tones And I». Platz drei geht an «Roddy Ricch» mit «The Box» (in der Schweiz auf Platz 6). Die folgenden kennen wir bereits von oben:

Platz 4: «Roses», SAINt JHN, Imanbek (Schweiz Platz 3)

Platz 5: «Don't Start Now», Dua Lipa (Schweiz Platz 10)

Platz 6: «ROCKSTAR», DaBaby, Roddy Ricch (Schweiz Platz 4)

Nun kommen ein paar «neue» Hits dazu:

Platz 7: «Watermelon Suger», Harry Styles

Platz 8: «death bed (coffe for your head)», Powfu, beabadoobee

Platz 9: «Falling,» Trevor Daniel

Und zum Schluss nochmals:

Platz 10: «Someone You Loved», Lewis Capaldi (Schweiz Platz 8)

Die meistgehörten Künstler 2020 weltweit

Nun blicken wir auf die Top 5 der weltweit beliebtesten Künstler aus dem Jahr 2020:

Platz 5: The Weeknd (2019 Platz 1)

Platz 4: Juice WRLD

Platz 3: J Balvin (2019 Platz 4)

Platz 2: Drake (2019 Platz 2)

Platz 1: Bad Bunny (2019 Platz 19)

Ganz vorne im globalen Ranking liegt der Puerto-Ricaner Bad Bunny mit seinen Gute-Laune-Songs. Mit 8, 3 Milliarden Streams gehört er zu den meistgestreamten internationalen Künstler und Künstlerinnen auf Spotify.

Die meistgehörten Küstler 2020 der Schweiz

In der Schweiz sieht diese Liste fast komplett anders aus. Nur Drake schafft es auch auf die Schweizer Top 5 Liste. Eines fällt besonders auf: Rap wurde hierzulande am meisten gehört.

Platz 5: Travis Scott

Platz 4: Drake

Platz 3: Bonez MC

Platz 2: Samra (2019 Platz 3)

Platz 1: Capital Bra (2019 Platz 1)

Der deutsche Rapper Capital Bra liess sich auch 2020 nicht vom Thron schmeissen. Passt ja perfekt zu seinem Hit: «Einsam an der Spitze».

Die meistgehörten Künstlerinnen 2020 weltweit

Platz 5: Halsey

Platz 4: Dua Lipa

Platz 3: Arianna Grande (2019 Platz 2)

Platz 2: Taylor Swift

Platz 1: Billie Eilish (2019 Platz 1)

Auch die 18-jährige Billie Eilish bleibt ihrem Thron treu, sie gehört im zweiten Jahr in Folge zur meistgstreamte Künstlerin weltweit.

Die meistgehörten Podcasts 2020 weltweit

Nicht nur Musik, sondern auch die meistgehörten Podcasts 2020 sind ausgezeichnet worden.

Platz 5: Call Her Daddy

Platz 4: The Michelle Obama Podcast

Platz 3: The Daily

Platz 2: TED Talks Daily

Platz 1: The Joe Rogan Experience

Wo finde ich meinen persönlichen Jahresrückblick?

Auch in diesem Jahr hat Spotify für dich wieder eine individuelle Liste von Liedern zusammengestellt, die du 2020 am meisten angehört hast. Der Jahresrückblick erscheint automatisch beim Öffnen der App auf deinem Smartphone oder Computer. Falls doch kein Fenster aufgeht, kannst du oben bei der Suche Jahresrückblick 2020 eingeben.

Was sind «Missed Hits»?

Missed-Hits sind Songs aus 2020, die du (vermutlich) noch nicht kennst, aber die deinem Geschmack entsprechen könnten. Wenn du neue Lieder suchst, weil dir die alten schon langsam verleidet sind , lohnt es sich dort mal reinzuhören.

Dir gefallen die vorgeschlagenen Lieder nicht? Dann wirst du vielleicht im Ordner «Das Beste aus 2020» fündig. Dieser bietet Musik für jeden Geschmack. Zum Beispiel: «Best Dance Songs 2020», «Best of Deutschpop of 2020», «Best Indie Songs 2020», «Best Latin Songs of 2020» und so weiter.

Und nochmals zurück zu den persönlichen Listen: Lasst uns Musik austauschen.

Das sind (laut Spotify) meine Lieblingssongs aus 2020. UND DEINE?

Die Kommentarspalte steht dir offen. 🥳

