Vanessa Hann

«Ich fliege höchst selten, kaufe gebrauchte oder nachhaltig produzierte Kleider, esse kein Fleisch und sehr saisonal, stelle mich gerade auf Hafermilch im Cappuccino um, aber in einer Sache kann ich mich bei bestem Willen nicht umgewöhnen: Ich liebe Autofahren. Passstrassen hinauf düsen, im Winter über den beschneiten Parkplatz driften oder einfach mal freien Mutes in Richtung Süden losfahren. Dabei kann ich meine Lieblingsmusik aufdrehen, laut und schlecht mitsingen, an Autoraststätten miserablen Kaffee trinken und muss keine nervigen Mitfahrgäste ertragen – wie im ÖV –, die laut telefonieren oder nie gelernt haben, wie man ein Sandwich normal essen könnte. Autofahren ist Freiheit. Und jetzt kommt der besonders schwarze Fleck: Am liebsten sind mir Benziner mit Gangschaltung. Aber sind wir ehrlich: Einen Automaten zu fahren ist einfach todlangweilig! Das bringt mich zum tiefer liegenden Problem, in dem gleichzeitig die Lösung für mich liegen würde: Elektroautos haben keine Gangschaltung. Zumindest, sofern mir bekannt ist und ich lasse mich LIEBEND GERN eines Besseren belehren. So werde ich – es tut mir leid, liebe Natur – weiterhin Benziner fahren.»