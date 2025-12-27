wechselnd bewölkt-1°
Mike Heiter für tot erklärt: Leyla Heiter dementiert

Mike Heiter wurde für tot erklärt – Ehefrau Leyla tobt

Realitystar Mike Heiter ist angeblich tot – glaubt man einer falschen Todesnachricht, die im Netz kursiert. Seine Ehefrau Leyla Heiter macht den Verantwortlichen eine klare Ansage.
27.12.2025, 09:5127.12.2025, 09:51
Charlotte Koep / t-online
Ein Artikel von
t-online

In den sozialen Netzwerken wurden schon des Öfteren prominente Menschen fälschlicherweise für tot erklärt. Auch Realitystar Mike Heiter hat es nun erwischt. Das macht seine Ehefrau Leyla Heiter auf Social Media mit wütenden Worten öffentlich.

Auf dem Foto, das Leyla Heiter postete, ist das Bild eines Autounfalls und das Gesicht von Mike Heiter zu sehen. Daneben steht: «RIP. Ist einfach passiert – vollständig schockiert». Leyla Heiter macht direkt klar: «Er lebt!» Bei der vermeintlichen Todesnachricht handelt es sich um Fake News. «Ich bin auf 180! Wie kann man eigentlich so krank und gestört sein? Ist das jetzt ein neuer Trend, dass man plötzlich postet, dass Menschen gestorben sind, die kerngesund sind? Daran ist absolut nichts lustig», stellt Leyla Heiter klar.

FAME FIGHTING 2024 - Boxevent mit Influencern und Reality-Stars Roter Teppich vor dem Kampfabend: Mike Heiter 32 und Leyla Lahouar 28 - Zahlreiche Reality-Stars und Influencer duellieren sich beim zwe ...
Mike und Leyla Heiter.Bild: www.imago-images.de

Es sei «armselig», auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit zu generieren, findet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. «Hört mal auf mit so einem Bullshit und sucht euch Hilfe! Ihr wisst gar nicht, was das in Menschen auslöst, die so was sehen und das glauben! Einfach hirnverbrannt seid ihr, mehr auch nicht!!» Die falsche Todesnachricht habe auch sie nicht unberührt gelassen: «Ich habe gerade einen Stich im Herz gespürt, obwohl er neben mir liegt.»

Sowohl Leyla, ehemals Lahouar, als auch Mike Heiter wurden durch das Reality-TV-Universum bekannt. Die 29-Jährige startete ihre Karriere 2022 bei dem Datingformat «Ex on the Beach», anschliessend sah man sie unter anderem bei «Bachelor» und «Bachelor in Paradise». Mike Heiter trat 2017 das erste Mal bei der Kuppelshow «Love Island» in Erscheinung. Im vergangenen Jahr waren dann beide zusammen Teil der 17. Dschungelcamp-Staffel, kamen sich näher und wurden anschliessend ein Paar. Seit diesem Jahr sind sie auch verheiratet.

