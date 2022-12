Die besten Gegenstände unter 100 Franken.

«Nach dem Waschen die ganzen T-Shirts zusammenlegen – Horror! So ein unnötiger Zeitverlust, nur um sie dann wieder zu öffnen und sich über die Falten zu nerven. Und wenn du dann eines der Shirts von ganz unten aus dem Stapel benötigst, gibts ein Durcheinander. Die Wäsche am Wäscheständer zu lassen, auch sehr Platz einnehmend und suboptimal, wenn eine zweite Person im Haushalt auch irgendwann waschen will. Doch dann kam dieses Traumding auf 185 mal 120 in mein Leben. Einfach das T-Shirt vom Wäscheständer nehmen, Kleiderbügel dran und an die Kleiderstange damit! Innert kürzester Zeit ist alles aufgehängt. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich mich wirklich JEDES MAL darüber freue, wenn ich die Wäsche mache. Je-des-mal!»

Kostenpunkt: 79.90