Das sind unsere besten WG-Erinnerungen – welche sind deine?

«Wenn ich an meine WG-Zeit zurückdenke, bekomme ich ein bisschen Herzschmerz. Ich habe für eine Zeit in meiner Herzensstadt Barcelona in einer WG gelebt. Das ganze Gebäude bestand aus Wohngemeinschaften und Menschen aus aller Welt: Mexiko, Uruguay, Italien, Frankreich ...



Wir verstanden uns alle sehr gut, aber trotzdem lebte jeder sein eigenes Leben. Dann begann die Pandemie – totaler Shutdown. Plötzlich hatten wir unendlich viel Zeit füreinander und für Dinge, für die wir sonst nie Zeit (oder Lust) hatten: Pasta- und Pizzateig selber machen, stundenlang durch die Wohnung tanzen, philosophieren.



Und das Beste an dieser unerwarteten Entschleunigung: Ich habe Yoga entdeckt. Und zwar nicht freiwillig – meine Mitbewohnerin hat mich dazu gezwungen. Heute bin ich Yogalehrerin.»

Chantal Stäubli