Alltägliche Wörter, die wir erst vor kurzem (wirklich) verstanden haben

«Da kommt mir gleich das schöne Wort ‹Erblasser› in den Sinn! Es ist mir völlig entschwunden, wann ich diesem Begriff das erste Mal begegnet bin. So häufig trifft man ihn im Alltag nicht an, es sei denn, man ist auf Erbrecht (nein, ‹Erbrecht› ist nicht 2. Person Plural von ‹erbrechen›) spezialisierter Jurist: ‹Erblasser› ist das schöne Wort. Ich las es intuitiv als ‹Er-Blasser›, also als Euphemismus für jemanden, der gestorben und daher buchstäblich leichenblass geworden ist. Diese erstaunlich poetische Metonymie beeindruckte mich, bis mir klar wurde, dass es sich in Wahrheit um einen sehr viel prosaischeren ‹Erb-Lasser› handelt. Ich persönlich werde dereinst aber eher er-blassen als erb-lassen, denn mit meinem kargen Gehalt sind keine Reichtümer anzuhäufen.»

Daniel Huber