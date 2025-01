Zeit für MEHR gute Laune! Was hat dich diese Woche glücklich gemacht?

«Es gibt also doch nicht nur Mist in den sogenannt sozialen Medien. Kantaro_japanwalker beispielsweise – er spazierte mir diese Woche in den Feed. Wie der Name besagt, wandert der junge Kantaro zu Fuss durch Japan. Zu Beginn noch alleine und mit wenig Erfahrung, wie man Videos anmächelig verarbeitet. Doch er hat dazugelernt – und seit ein paar Tagen (ich glaube, es sind jetzt etwa 40) begleitet ihn eine kleine Shiba-Hündin. Ich weiss nicht, was mich glücklicher macht. Die stets positive Art von Kantaro, die zuvorkommende Art der gezeigten Bevölkerung – oder einfach nur der zuckersüsse Hund. Wholesome!»

Patrick Toggweiler