Ehemaliger «James Bond»-Darsteller George Lazenby an Demenz erkrankt

Der Wendepunkt kam im Januar 2025. Bei einem Waldbrand in Los Angeles entkam Lazenby nur knapp. Da habe sie erkannt, wie wichtig er ihr noch immer sei.

Die Erwartungen und der Druck waren ihm zu gross, wie er später erklärte. Auch Shriver erinnerte sich an die Dreharbeiten als wilden Ritt: Alkohol, Gras und Affären seien Teil des Pakets gewesen.

Lazenby wurde nach Angaben der « Daily Mail » am Freitag bei einem Spaziergang unter der kalifornischen Sonne gesehen, mit hellblauem Polohemd und dunkler Hose. Zwar geht er heute langsamer durch die Strassen, doch sein Charme von damals blitzt noch immer auf.

George Lazenby leide an Demenz, sei aber noch «sehr er selbst», wie Shriver schreibt – nur eben eine ruhigere, weichere Version.

In dem Text für den « Telegraph » schildert die frühere Tennis-Weltklassespielerin, wie sie sich dem einstigen Bond-Darsteller wieder angenähert hat und nun als Bezugsperson an seiner Seite steht.

Der inzwischen 85-jährige Schauspieler wurde kürzlich in Los Angeles gesehen – gebrechlich, mit Gehhilfe und in Begleitung einer Pflegekraft. Der seltene öffentliche Auftritt kommt kurz nach einem sehr persönlichen Essay seiner Ex-Frau Pam Shriver.

1969: George Lazenby bei den Dreharbeiten im Hotel Schweizerhof in Bern. Bild: RDB

