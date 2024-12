Spotify Wrapped ist da! Welcher ist dein Top-Artist? 🎵

«Also Stereo Luchs ist bei mir Top Artist (again). Ist schon das zweite oder dritte Mal in Folge und habe ich deshalb bizli vermutet. Dann 2x Schweizer Musik in den Top 5, find ich sehr schön. Weniger schön find ich (und ja, dafür schäme ich mich bisschen), dass es bei mir keine Frau in die Top 5 geschafft hat.»

Amber Vetter