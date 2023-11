Italien bangt um vermisste junge Frau – nun herrscht traurige Gewissheit

Antonia Augsbach / watson.de

Ein tragischer Vermissten-Fall hält Italien seit einer Woche in Atem. Eigentlich sollte Giulia Cecchettin nächste Woche ihren Uni-Abschluss feiern. Dann verschwand die 22-jährige Italienerin am vergangenen Wochenende plötzlich – und mit ihr Ex-Freund.

Nun hat sich ein schrecklicher Verdacht wohl bestätigt. Ein trauriger Fund sorgt für Gewissheit in dem Fall.

Barcis ist eine italienische Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien. In der Nähe des Sees wurde die Leiche der jungen Frau gefunden. Bild: Unsplash

Italien: Schrecklicher Verdacht im Fall Giulia Cecchettin

Gut ein Jahr sollen Giulia Cecchettin und Filippo Turetta ein Paar gewesen sein. Im Sommer trennte sich die 22-jährige Studentin dann wohl von Filippo. Der Kontakt zwischen den beiden soll jedoch gehalten habe. Auch am vergangenen Samstag waren die zwei offenbar zum Abendessen in einem Einkaufszentrum in ihrem Heimatort Vigonovo in der Provinz Venedig verabredet. Nachdem sich Giulia von ihrem Vater verabschiedete und zu dem Treffen aufbrach, fehlte von der jungen Frau zunächst jede Spur – der Beginn eines tragischen Vermisstenfalls.

Schon am Sonntag erstatteten die Angehörigen der beiden Studierenden eine Vermisstenanzeige. Giulia und Filippo waren von ihrer Verabredung nicht zurückgekehrt. Gulias letztes Lebenszeichen war eine SMS am Samstagabend gewesen. Bereits da drängte sich der schreckliche Verdacht auf, es könnte sich um einen Femizid handeln. So wird die Tötung von Frauen oder Mädchen als extreme Form von geschlechtsbezogener Gewalt bezeichnet.

Italienische Medien verfolgten ab da die Suche nach den zwei Studierenden. Wie die italienische Tageszeitung «La Repubblica» berichtete, hatte ein Zeuge die beiden offenbar noch am Samstagabend streiten gesehen. Er alarmierte sogar die Polizei. Bei deren Eintreffen waren die beiden jedoch schon mit dem Auto davon gefahren.

In der zurückliegenden Woche suchte dann ganz Italien nach den Vermissten. Berichten zufolge hatten die beiden sogar die Grenze passiert und waren in Tirol gesehen worden.

Video liefert Hinweise auf Gewalt

Als dann auch die Staatsanwaltschaft in Venedig die Ermittlungen gegen Filippo wegen versuchten Mordes eröffnete, erhärtete sich der schlimme Verdacht, es könne sich um ein Gewaltverbrechen handeln.

Auch das Video einer Überwachungskamera bestätigte den Verdacht der Untersuchungsbehörden. Darauf soll zu sehen gewesen sein, wie Filippo seine Ex-Freundin angreift. Er hatte offenbar Giulia geschlagen. Die Aufnahmen stammen wohl von einem Industriegebiet in der Nähe des Heimatorts von Giulia.

Leichenfund nahe des Barcis-Sees

Nach einer Woche sorgt nun ein Fund für Gewissheit. Am Samstagmorgen wurde nahe des Barcis-Sees in der Provinz Pordenone eine Leiche von Suchtrupps gefunden. Der leblose Körper soll in einer Schlucht geborgen worden sein, wie «La Repubblica» berichtete. Bei der Toten soll es sich um die vermisste Studentin gehandelt haben. Die trug offenbar auch noch die gleiche Kleidung, mit der sie vor einer Woche das letzte Mal gesehen worden war.

Damit ist Giulia Cecchettin schon die 105. Frau, die dieses Jahr in Italien getötet wurde. Von ihrem Ex-Freund und dem mutmasslichen Mörder Filippo Turetta fehlt noch immer jede Spur.

Anlaufstellen für Opfer von häuslicher Gewalt körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt innerhalb einer Familie oder in einer aktuellen oder aufgelösten Paarbeziehung.

Betroffene können sich bei den kantonalen Opferhilfestellen melden, die auf der Website der Betroffene Männer können sich an die Anlaufstelle

Bei Straftaten im Ausland können Schweizer Staatsangehörige die Helpline des EDA kontaktieren: +41 800 24 7 365. Unter häuslicher Gewalt versteht maninnerhalb einer Familie oder in einer aktuellen oder aufgelösten Paarbeziehung.Betroffene können sich bei denmelden, die auf der Website der Opferhilfe Schweiz zu finden sind. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und anonym. Sollten sich Frauen zu Hause nicht mehr sicher fühlen, finden sie in Frauenhäusern eine sichere Unterkunft. Weitere Unterstützung bietet das Frauen-Nottelefon können sich an die Anlaufstelle Zwüschehalt oder an das Männerbüro Zürich wenden.Bei Straftaten im Ausland können Schweizer Staatsangehörige die Helpline des EDA kontaktieren: +41 800 24 7 365.

(watson.de/dsc)