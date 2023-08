Dass man im Internet mit absurden Dingen viel Geld machen kann, ist kein Geheimnis. Der neue NPC-Trend auf TikTok scheint aber die Spitze der Absurdität zu sein. Was NPC genau bedeutet, wieso es viele so cringe finden und wie viel Geld man damit wirklich machen kann, erfährst du im Video. Kleine Vorwarnung: Diese Clips können zu Fremdschämen und zur Aktivierung des Würgereflexes führen.

Der Nordmann-Plan: So will der SP-Politiker die Schweiz bis 2050 klimaneutral machen

Sisi in der Schweiz: Sie wanderte, hungerte, starb und hinterliess peinliche Lyrik

Wie oft war Sisi in der Schweiz? Sehr oft! Sie vermehrte ihr Geld in Genf, kaufte Kunst im Tessin, ging bei Sprüngli in Zürich ein und aus und machte verrückte Diäten. Und dann wurde sie ermordet. Ein neues Buch folgt ihren vielen, bis jetzt unbekannten Wegen durch unser Land.

Plötzlich ist die Schweiz der schwärzeste Punkt auf der Weltkarte. Das unsicherste Land mit der laschesten Polizei, ein Staat voller «Ungeheuer» und «Mordbrutstätten», wie die internationalen Medien schreiben. Es ist im September 1898. In Genf hat der italienische Anarchist Luigi Lucheni die Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn erstochen. Am 10. September um 13.35 Uhr, so berichtet ihre Hofdame, Gräfin Sztáray, der Polizei, hat er ihr auf dem kurzen Weg vom Hotel Beau Rivage zur Schiffsanlegestelle eine Feile in die Brust gerammt.