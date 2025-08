Video: watson/Emanuella Kälin

Panik unter Badegästen: Windhose wirbelt Sonnenschirme in die Luft

Mehr «Videos»

In Italien bot sich Strandbesuchenden am Wochenende ein spezielles Bild: In Maccarese, das zur Metropolregion von Rom gehört, flogen am Sonntagnachmittag plötzlich Sonnenschirme meterhoch in der Luft.

Grund dafür war eine Windhose, welche drei Strandbäder traf. Ein Barkeeper des Strandbads «Creuza de Ma» beobachtete das Spektakel und berichtete gegenüber Adnkronos: «Das Wetter verschlechterte sich plötzlich und es kam ein sehr starker Wind auf, der alles in die Luft schleuderte, darunter auch die Sonnenschirme.»

Unter den Badegästen brach Panik aus, sie suchten Schutz. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen.

Zur Überprüfung des Vorfalls wurde das Personal des Ufficio Locamare di Fregene, das der Hafenbehörde von Rom untersteht, vor Ort eingesetzt. Die Situation normalisierte sich innerhalb kurzer Zeit wieder.



Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Das könnte dich auch interessieren:

Pinguin auf Abwegen: Seltener Besucher am Strand von Rio de Janeiro Video: watson/lucas zollinger

Seesterne wie Sand am Meer Video: watson/Hanna Dedial