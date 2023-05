Bild: Shutterstock

Schweizer Erotik-Shop schenkt Mitarbeitenden freien Tag zum Masturbieren

Der meistbesuchte Schweizer Onlineshop für Erotik hat sich etwas ganz besonders einfallen lassen: Alle Mitarbeitenden bekommen am Freitag einen freien Tag für« Selbstliebe und mentale Gesundheit» aka Masturbieren.

Der Tag finde im Rahmen des «Masturbation May» statt, wie das Schweizer Unternehmen Amorana in einer Medienmitteilung erklärt. Der «Masturbation May» gelte in der «Sexual Wellness Industrie» als ein Monat, in dem man besonders rund ums Thema Solo-Sex aufklären wolle. Denn Masturbieren habe mentale und gesundheitliche Vorteile, wie das Unternehmen schreibt.

Was bevorzugst du? Sex mit Partnerin oder Partner Solo-Sex

Bild: Shutterstock

Wer masturbiert, schlafe besser, könne Stress besser managen und steigere das Selbstwertgefühl. Zudem würde es Frauen unterstützen bei Regelschmerzen oder bei Schmerzen aufgrund von Endometriose. Auch bei Männern hat Masturbieren Vorteile: Unter anderem könnten Prostata-Beschwerden gelindert werden. Und: Der Sex mit einem Partner oder einer Partnerin werde auch besser.

Na dann, viel Spass!

(yam)

