Das willst du vor den Abstimmungen am Sonntag wissen

Der erste Abstimmungssonntag des Jahres steht an. Die Schweizer Stimmbevölkerung befindet am 8. März 2026 gleich über vier Vorlagen: die SRG-Halbierungsinitiative, die Individualbesteuerung, die Bargeld- und die Klimafonds-Initiative. Das willst du wissen..

Auf nationaler Ebene stehen am Sonntag gleich vier Entscheidungen an. Die Schweizerinnen und Schweizer müssen darüber befinden, ob sie die drei Initiativen zur SRG, zum Bargeld und zum Klimafonds sowie das neue Bundesgesetz über die Individualbesteuerung annehmen oder ablehnen wollen. Alle Informationen zu den Vorlagen sowie Umfragen findest du hier:

Bargeld-Initiative

Darum geht es

Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

Im Video: Video: watson/Michael Shepherd, Kilian Marti, Elena Maria Müller

Das sagen die Umfragen

Die Bargeld-Initiative konnte in allen Umfragen immer eine Mehrheit für sich gewinnen. Der Bundesrat und das Parlament haben allerdings einen Gegenvorschlag zur Initiative unterbreitet, der auf noch grössere Zustimmung stösst. Aktuell sieht es also danach aus, dass der Gegenvorschlag angenommen wird und nicht die Initiative selbst.

Die Resultate

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr an dieser Stelle

SRG-Halbierungsinitiative

Darum geht es

Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Im Video: Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Das sagen die Umfragen

Lange stand die Halbierungsinitiative auf der Kippe. Mittlerweile hat sich die Stimmung zugunsten der Gegnerinnen und Gegner verschoben. In allen drei Umfragen, die zehn Tage vor der Abstimmung veröffentlicht wurden, liegt das Nein-Lager vorn.

Die Resultate

Klimafonds-Initiative

Darum geht es

Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Im Video: Video: watson/Reto Heimann, Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Diese Initiative hat laut der Umfragen an der Urne wohl einen schweren Stand.

Die Resultate

Individualbesteuerung

Darum geht es

Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.

Im Video: Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Bei der Abstimmung zur Individualbesteuerung dürfte es an der Urne zum Krimi kommen. Die Befürworter liegen in den Umfragen zwar knapp vorn, die Dynamik begünstigt aktuell aber die Gegner. Laut YouGov Schweiz verfängt bei den Gegnerinnen und Gegnern der Vorlage besonders das Argument, dass die Umsetzung einen hohen bürokratischen Aufwand bedeutet.

Die Resultate

