HCD-Stransky mit 5 Toren – Zug gewinnt in Lugano – Biel schlägt Rappi

Das Spitzentrio der National League – Fribourg-Gottéron, Biel und Davos – festigt seine Position mit Siegen. Für den HCD ist es der siebte in Folge. Am Tabellenende wird die Überforderung von Aufsteiger Ajoie immer augenfälliger.

Der HC Davos ist das Team der Stunde. Die Bündner gewinnen in Bern dank fünf Toren von Matej Stransky 6:3 und feiern den siebten Sieg in Folge. Was einst das Duell zweier Schwergewichte im Schweizer Eishockey war, ist derzeit eine ungleiche Affiche. Während sich der SC Bern schon einige Zeit schwer tut mit dem Umbau der früheren Meistermannschaft, fliegt der HCD richtiggehend der Tabellenspitze entgegen. Das Selbstvertrauen ist so gefestigt, dass auch ein früher Rückstand – durch Calle …