Trotz frühem Rückstand lässt Meister Zug dem SCB Bern keine Chance. Bild: keystone

Pinker EVZ bodigt SCB dank Bachofner-Hattrick – Rappi beendet Fribourgs Siegesserie

Zug – Bern 5:2

Meister EV Zug befindet sich auf dem Weg zur Besserung. Das gilt zum einen gesundheitlich, denn nach der Corona-Pause fehlten den Innerschweizern beim 5:2-Erfolg über Bern bloss noch drei Akteure (Dario Wüthrich, Jan Kovar, Fabrice Herzog). Es gilt aber auch sportlich: Nach vier Niederlagen aus den letzten sieben Meisterschaftspartien setzte sich der EVZ gegen Erzrivale SCB letztlich souverän durch.

Die Zuger lagen gegen Bern zwar 28 Minuten lang in Rückstand. Nach 45 Minuten mussten sie nochmals den Ausgleich hinnehmen. Danach setzte der EV Zug indes zum Steigerungslauf an. Dario Allenspach, Jérôme Bachofner und Carl Klingberg erzielten innerhalb von sechs Minuten die Goals vom 2:2 zum 5:2.

Bachofner, dem zuvor noch nie zwei Tore in einem NLA-Spiel gelungen waren, erzielte einen Hattrick. Für den Doppelschlag vom 2:2 zum 4:2 benötigten die Zuger in der 48. Minute bloss 19 Sekunden.

Zug - Bern 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

7009 Zuschauer. - SR Stolc/Kaukokari (FIN), Gnemmi/Fuchs.

Tore: 1. (0:31) Kahun (Thomas) 0:1. 29. Bachofner (Djoos) 1:1. 33. Bachofner (Djoos) 2:1. 46. Henauer (Untersander, Moser) 2:2. 48. (47:41) Allenspach (Leuenberger) 3:2. 48. (48:00) Bachofner (Lander, Klingberg) 4:2. 54. Klingberg (Bachofner, Lander) 5:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 plus 5 Minuten (Beat Gerber) plus Spieldauer (Beat Gerber) gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Hansson; Kahun.

Zug: Genoni; Hansson, Stadler; Schlumpf, Gross; Kreis, Djoos; Cadonau; Martschini, Müller, Simion; Klingberg, Lander, Bachofner; Suri, Allenspach, De Nisco; Hofer, Leuenberger, Neumann.

Bern: Philip Wüthrich; Untersander, Henauer; Andersson, Beat Gerber; Thiry, Colin Gerber; Kast; Thomas, Kahun, Moser; Praplan, Daugavins, Conacher; Jeremi Gerber, Fahrni, Scherwey; Sciaroni, Neuenschwander, Bader; Berger.

Bemerkungen: Zug ohne Herzog, Kovar, Dario Wüthrich (alle krank), Senteler und Zehnder (beide verletzt), Bern ohne Jeffrey (verletzt).

Keine Frage: Jerome Bachofner ist mit drei Toren Mann des Spiels für den EVZ. Bild: keystone

SCRJ Lakers – Fribourg 5:4

Fribourg-Gottéron verliert nach zehn Siegen in Serie erstmals wieder. Die Rapperswil-Jona Lakers bezwingen den Leader nach zweimaligem Rückstand 5:4.

Sandro Zangger (53.) mit dem vierten Doppelpack seiner Karriere und Yannick-Lennart Albrecht (57.) sorgten für die nicht mehr unbedingt erwartete Wende vom 3:4 zum 5:4. Der Leader musste damit erstmals seit dem 21. September (2:5 gegen Lausanne) und zehn Siegen mit dem Punktemaximum wieder als Verlierer vom Eis.

In einem über weite Strecken zerfahrenen und von wenig Intensität geprägten Spiel wechselte der Vorteil insgesamt viermal. Die Lakers gingen früh in Führung, lag dann aber nach dem ersten Drittel 1:2 und nach je einem Doppelschlag im mittleren Anschnitt 3:4 im Hintertreffen. Bei den Freiburgern überzeugte fast nur der PostFinance-Topskorer Chris DiDomenico mit zwei Toren und einem Assist.

Zum eher bescheidenen Niveau passte es, dass die beiden Goalies - Melvin Nyffeler bei Rapperswil-Jona und die Nummer 2 Connor Hughes bei Fribourg - nicht ihren besten Abend erwischten und das ihre zu einem Torfestival beitrugen. Am Ende sorgte Nyffeler aber mit einer Riesenparade in der letzten Sekunde gegen Julien Sprunger für den Exploit.

SCRJ Lakers - Fribourg-Gottéron 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

3615 Zuschauer. - SR Piechaczek/Urban, Stalder/Obwegeser.

Tore: 3. Brüschweiler (Wetter, Djuse) 1:0. 7. Jörg (Diaz) 1:1. 15. DiDomenico (Bougro, Sprunger) 1:2. 24. Zangger (Albrecht, Lammer) 2:2. 26. Forrer (Djuse, Wick) 3:2. 29. DiDomenico (Gunderson/Powerplaytor) 3:3. 31. Schmid (DiDomenico) 3:4. 53. Zangger (Rowe) 4:4. 57. Albrecht (Cervenka, Wetter) 5:4.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Cervenka; DiDomenico.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Vouardoux, Profico; Aebischer, Djuse; Jelovac, Maier; Sataric; Zangger, Albrecht, Lammer; Eggenberger, Rowe, Cervenka; Wick, Dünner, Forrer; Wetter, Mitchell, Brüschweiler; Neukom.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Jecker; Sutter, Furrer; Diaz, Dufner; Chavaillaz; Brodin, Desharnais, Mottet; Marchon, Walser, Jörg; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Rossi, Bougro, Jobin; Herren.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Bader, Lehmann und Moses (alle verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Bykov und Kamerzin (beide verletzt). Fribourg-Gottéron ab 58:48 ohne Torhüter.

Nach zehn Siegen in Serie endet Gottérons Erfolgsserie im Rapperswiler Lido. Bild: keystone

Ambri – ZSC Lions 0:2

Die ZSC Lions feiern in Ambri den zweiten Sieg in Serie. Bild: keystone

SCL Tigers – Lugano 5:5*

Gegen Lugano trifft natürlich auch Tigers-Topskorer Olofsson. Bild: keystone

Davos – Servette 3:0

Der HC Davos marschiert weiter von Sieg zu Sieg. Die Davoser kamen mit 3:0 gegen Servette zum sechsten Erfolg hintereinander. Die Genfer dagegen siegten bloss in zwei ihrer letzten 13 Spiele.

Sven Jung mit seinem ersten Saisontor, Mathias Bromé und Matej Stransky brachten die Bündner in den ersten zwei Dritteln 3:0 in Führung. Servette bemühte sich zwar, kam indes zu wenig guten Möglichkeiten. Ausserdem fehlte den Servettiens die Effizienz.

In der Defensive leisteten sich die Genfer ausserdem immer wieder Fehler. Beim 0:1 griff Goalie Gauthier Descloux daneben, beim 0:2 gewährten die Genfer den Davosern viel zu viel Platz, und dem 0:3 ging ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung voraus. Nach Verlustpunkten ist Genf hinter (das am Freitag spielfreie) Ajoie auf den letzten Platz zurückgefallen.

Davos - Genève-Servette 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

3489 Zuschauer. - SR Lemelin/Hungerbühler, Progin/Steenstra.

Tore: 10. Jung (Zgraggen) 1:0. 25. Bromé (Rasmussen) 2:0. 36. Stransky (Rasmussen, Zgraggen) 3:0.

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Ambühl; Tömmernes.

Davos: Senn; Zgraggen, Jung; Dominik Egli, Wellinger; Nygren, Heinen; Stoop, Barandun; Stransky, Rasmussen, Bromé; Schmutz, Prassl, Ambühl; Simic, Nussbaumer, Knak; Frehner, Chris Egli, Ritzmann.

Genève-Servette: Descloux; Vatanen, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Rod, Pouliot, Winnik; Moy, Jooris, Vermin; Miranda, Smirnovs, Vouillamoz; Riat, Berthon, Patry.

Bemerkungen: Davos ohne Wieser (verletzt), Genève-Servette ohne Antonietti, Jacquemet, Mercier, Richard, Tanner (alle verletzt) und Filppula (krank). (pre/sda)

Davos darf den sechsten Sieg in Serie bejubeln. Bild: keystone