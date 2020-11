Microsoft

Windows

Livestream zu Microsofts Surface Studio und Windows-Keynote



Microsoft enthüllt gerade seinen ersten All-in-One-PC

Microsoft präsentiert ab 16 Uhr die Zukunft von Windows 10 und – so vermuten wir – einen All-in-One-PC, der ein paar spezielle Tricks auf Lager hat.

Vor genau einem Jahr enthüllte Microsoft wie aus dem Nichts das Surface Book – das erste Notebook des Windows-Konzerns. Heute soll der nächste Streich folgen: Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird während des Live-Events in New York einen All-in-One-Computer namens Surface Studio präsentiert. Der Surface-PC soll ein Touch-Display haben und kann so optional per Finger und Digitalstift bedient werden. Es darf vermutet werden, dass man das Surface Studio dank eines verstellbaren Standfusses flach auf dem Schreibtisch positionieren kann, um es wie ein Grafiktablet zu bedienen.

Was Microsoft heute tatsächlich alles präsentiert, kannst du ab 16 Uhr in unserem Livestream mitverfolgen. Eine Zusammenfassungen der wichtigsten Neuigkeiten folgt nach der Präsentation.

Hinweis: Der Livestream wird von Microsoft zur Verfügung gestellt. Wenn das Video auf deinem iOS-Gerät nicht lädt, klicke bitte auf diesen Link.

Spannende Einblicke ins Allerheiligste: watson hat das gigantische Microsoft-Hauptquartier in Seattle besucht

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter