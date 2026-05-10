Sachal Vasandani @ Musig im Pflegidach, Muri

Best Life Now. Ein Abend ganz im Moment



Der US-Jazzsänger Sachal Vasandani und seine Combo trugen in einem musikalisch hochstehenden Abend Stücke aus dem aktuellen Album «Best Life Now» vor. Es war das Motto des Abends und das aufmerksame Publikum dankte mit viel Applaus.

jerome furrer

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Das musikalische Programm von Musig im Pflegidach in Muri verantwortet der Schlagzeuger Stephan Diethelm. Er war es auch, der die Band um den Sänger Sachal Vasandani als sein persönliches Programm-Highlight ankündigte. Insbesondere hob er den Saxophonisten Dayna Stephens hervor, den er für einen der besten seines Faches hält. Und darum sei er sicher, dass er in der nächsten Stunde wohl sein «Best Life now» haben wird. Was für eine Ansage.

Der Abend gehört der Band

Das Konzert beginnt nicht mit Sänger Sachal Vasandani[, sondern mit der Band]. Noch bevor er die Bühne betritt, setzt die Musik ein. Schlagzeug, Piano, Bass und Saxofon schaffen eine offene, warme Stimmung, die sich durch den ganzen Abend zieht. Vasandani intoniert seine Songs mit warmer, äusserst klarer und präziser Stimme. Und schon nach wenigen Minuten wird klar, was Diethelm in seiner Ansprache gemeint hat. Niemand drängt sich nach vorne. Der junge Schlagzeuger Tyson Jackson versteht sein Instrument als rhythmischen Klangkörper, den er gekonnt aber doch zurückhaltend einsetzt, Reggie Washington am Bass legt ein unaufgeregtes Fundament, auf dem der Pianist Jon Cowherd seine Akkorde legt. Die Band spielt sehr gut zusammen, jedes Instrument findet seinen Platz in den sorgfältig arrangierten Stücken von Vasandani.

Ein ruhiges, aber trotzdem aufmerksames Publikum

Auch das Publikum gehört zu diesem Abend. Es ist ruhig und aufmerksam, so wie man es bei einem Jazzkonzert erwartet. Trotzdem merkt man, dass die Musik ankommt. Nach den Stücken gibt es deutlichen Applaus, und die Verbindung zwischen Band und Zuhörern ist spürbar. Das passt gut zur Stimmung des Konzerts. Vasandi ist kein Mann der grossen Show, aber er sucht den Kontakt und lädt zum Mitsingen und Summen ein.

Hinweis Der Autor ist Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Viel Groove, viel Saxofon und ein präsenter Sänger

Die Energie des Konzerts kommt vor allem durch das Zusammenspiel der Band und die solistischen Einlagen der hervorragenden Musiker zur Geltung. Sie mäandrieren in den Untiefen des Contemporary Jazz. Die Einflüsse aus Soul und Funk sind auch sehr spürbar. Die meisten Stücke sind groove-betont und versprühen eine angenehme Leichtigkeit. Dabei wechselt die Stimmung immer wieder. Manche Passagen sind kraftvoll, andere bewusst ruhiger. So bleibt der Abend abwechslungsreich.

Dayna Stephens am Saxofon spielt dabei eine wichtige Rolle. Mal ist er stärker zu hören, dann wieder zurückhaltender. Zusammen mit der Stimme des Sängers entsteht ein runder Klang. Beides passt gut zusammen, ohne sich gegenseitig zu stören. Auch der junge Drummer spielt lebendig und bringt viele kleine, schnelle Elemente ein, die den Stücken noch mehr Bewegung geben. Besonders bei der Zugabe zeigt er sein Können, als er mit blossen Händen spielt.

Sachal Vasandani - "Right On Time" @ musig im pflegidach, Muri

Ein Sänger mit gutem Gefühl für die Musik

Im Mittelpunkt steht trotzdem Sachal Vasandani. Seine Songs kreisen um das bewusste Leben im Jetzt, um Beziehungen, Verletzlichkeit, Hoffnung und die leisen Verschiebungen im Inneren. Vasandani singt darüber mit einer Stimme, die warm, beweglich und erzählerisch ist.

Solos, die nicht überhört werden

Immer wieder bekommen einzelne Instrumente mehr Raum. Besonders Jon Cowherd am Piano ist eine Wucht, seine Solos begeistern. Er sorgt für energetische Ausbrüche, die vom Publikum beklatscht werden, um danach die Songs wieder in ruhige Gewässer zu führen. Auch Reggie Washington am Bass legt zum Schluss seine Zurückhaltung ab und zeigt in einem äusserst virtuosen Solo, dass auch er zu den besten seines Faches gehört. Alle Musiker zeigen ihr Können, verlieren dabei aber nie das Zusammenspiel aus dem Blick.

Best Life Now als Gedanke des Abends

Nach mehr als einer Stunde Konzert und einer Zugabe geht dieser Abend zu Ende. Stephan Diethelms Versprechen zu Beginn wurde eingelöst. Für einen kurzen Moment vergass man die Wirren in der Welt. Das Publikum durfte eintauchen in das Verspechen des Albums. Best Life Now.