Der Schweizer Verteidiger Bryan Okoh fällt mehrere Monate aus. Der 22-Jährige von Frankreichs Erstligisten Auxerre zog sich am Wochenende gegen Nice (2:1) einen Kreuzbandriss zu, wie der Klub mitteilte.
Okoh, der im Januar von Lausanne-Sport in die Ligue 1 gewechselt war, konnte seither bei Auxerre als Innenverteidiger überzeugen. Auxerre belegt eine Runde vor Schluss den 15. Platz und ist punktgleich mit Nice, das den Barrageplatz belegt. Okoh fiel als 18-Jähriger wegen eines Kreuzbandrisses über ein Jahr aus. (riz/sda)
Okoh, der im Januar von Lausanne-Sport in die Ligue 1 gewechselt war, konnte seither bei Auxerre als Innenverteidiger überzeugen. Auxerre belegt eine Runde vor Schluss den 15. Platz und ist punktgleich mit Nice, das den Barrageplatz belegt. Okoh fiel als 18-Jähriger wegen eines Kreuzbandrisses über ein Jahr aus. (riz/sda)