Nieder mit «Last Christmas»! Mit diesen alternativen Songs rettest du die Weihnachts-Party

Es gibt sie ja eigentlich, die guten Weihnachtslieder. Die, die nicht nur aus Glockengebimmel und Harfenklängen bestehen, sondern auch richtige Melodien und richtige Texte beinhalten. Ein bisschen zumindest.

Damit du «Last Christmas» endgültig boykottieren und an deiner nächsten Weihnachtsparty – oder gemütlich zu Hause beim Guetzelen – die richtig guten Weihnachtssongs auflegen kannst, kommen hier 25 «Wham!»-Alternativen. Ob lustig, traurig oder einfach schön, ob Rock, Indie, Folk, Pop-Klassiker oder gar Rap – es hat für alle was dabei.

Bevor dich also der Ohrwurm des Grauens befällt, hör dir schnell unsere alternativen Weihnachtslieder an.

Nimm jetzt deine Liebsten in den Arm und schaukle mit uns mit.

Julian Casablancas – «I Wish It Was Christmas Today»

Dieser Song, aufgenommen von «The Stokes»-Sänger Julian Casablancas, ist eigentlich ein Cover. Und was für eines! Das Original wurde geschrieben von den Cast-Mitgliedern von «Saturday Night Live», darunter Showmaster Jimmy Fallon. 2000 performte Fallon den Song mit seiner Band erstmals live im TV – und von da an mehrere Jahre infolge erneut, stets mit leicht abgeänderten Lyrics. Casablancas' Version von «I Wish It Was Christmas» erschien schliesslich 2009.

The Sonics – «Don't Believe In Christmas»

«Don't Believe In Christmas» von The Sonics, 1965 erschienen, ist eine Anlehnung an Chuck Berrys «Too Much Monkey Business». Der Text lehnt Weihnachten als Fest ab – weil Sänger Gerry Roslie im letzten Jahr nicht kriegte, was er wollte: einen Kuss von seinem Schwarm.

John Lennon – «Happy Xmas (War is Over)»

Die Single, geschrieben von John Lennon und seiner grossen Liebe Yoko Ono, erschien im Dezember 1971 in den USA. Hintergrund für den Songtext ist der Vietnamkrieg, gegen den «Happy Xmas (War is Over)» protestiert. 1980 in einem Interview auf den Songtext angesprochen, sagte John Lennon:

«Es heisst darin: War is over – if you want it. Das war immer noch dieselbe Message: Der Gedanke, dass wir genauso verantwortlich sind wie der Mann, der die Knöpfe drückt.» John Lennon

Ryan Adams – «Hey Parker, It's Christmas»

Ryan Adams schrieb dieses Weihnachtslied, erschienen 2003, für seine damalige Freundin, die Schauspielerin Parker Posey. Adams singt darin mit britischem Akzent über Weihnachten in New York City.

The Ramones – «Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)»

Für den deutschen Sender n-tv ist «Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)» an erster Stelle unter den Weihnachtssongs, die man gehört haben muss. Angeblich hat Joey Ramone diesen Punksong (1983) für seine damalige Partnerin geschrieben – als Weihnachtsgeschenk und Entschuldigung nach einem gewaltsamen Streit.

She & Him – «Have Yourself A Merry Little Christmas»

Die Sängerin von She & Him könnte bekannt vorkommen: Es ist Schauspielerin Zooey Deschanel. Gemeinsam mit M. Ward bildet sie ein Indie-Folkduo. Der Sänger und Produzent hatte Deschanel im Film «Buddy – Der Weihnachtself» singen gesehen und wollte prompt mit ihr ein Duo gründen. 2011 folgte die Neuinterpretation des berühmten Weihnachtsklassikers «Have Yourself A Merry Little Christmas».

Tom Waits – «Silent Night»

«Silent Night» («Stille Nacht»), gesungen von Tom Waits, dem Mann mit der einzigartigen Stimme, in einer bittersüss-schönen Version aus den 70er Jahren.

The Pogues feat. Kirsty MacColl – «Fairytale of New York»

Im Vereinigten Königreich ist «Fairytale of New York» das meistgespielte Weihnachtslied des 21. Jahrhunderts. Das Lied, 1987 erschienen, ist eine Ballade im irischen Folk-Stil. Es wurde als Duett geschrieben und wird gesungen von den beiden Pogues-Sängern Shane MacGowan und Kirsty MacColl.

The Killers – «The Cowboy's Christmas Ball»

Der Text dieses Weihnachtssongs im Country-Stil wurde dem gleichnamigen Gedicht von William Lawrence Chittenden aus dem Jahr 1890 entnommen. Alle Einnahmen aus dem Lied gehen an AIDS-Wohltätigkeitsorganisationen im Rahmen der von Bono und Bobby Shriver geleiteten Kampagne «Product Red». Aufgenommen 2012, war es der sechste jährliche Weihnachtssong von den Killers.

Bright Eyes – «Blue Christmas»

A «Christmas Album» ist das fünfte Album und das erste Weihnachtsalbum von Bright Eyes, das 2002 veröffentlicht wurde. Der Erlös des Albums geht an das Nebraska AIDS Project. «Blue Christmas» wurde unter anderem berühmt, weil es in einer Episode der Serie damals so beliebten Serie «The O.C. California» verwendet wurde. Ursprünglich nur online zugänglich, wurde das Album 2009 auf Vinyl veröffentlicht.

Run-D.M.C. – «Christmas in Hollis»

Ja, auch Hip-Hopper machen Weihnachtsmusik. Jason Mizell (Jay), Joseph Simmons (Run), and Darryl McDaniels (D.M.C.) mussten aber ordentlich dazu überredet werden. Nach langer Überzeugung durch Bill Adler, dem PR-Manager von Def Jam, willigte Run-D.M.C. ein, sich an einem Benefiz-Album für Special Olympics, einer Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung, zu beteiligen. In Hollis, einem Viertel im Stadtbezirk Queens von New York City, sind die Bandmitglieder aufgewachsen.

Spectrals – «It's Christmas And I've Got Everything I Want»

Best Coast & Wavves – «Got Something For You»

Tom Petty & The Heartbreakers – «Christmas All Over Again»

The Kinks – «Father Christmas»

Weezer – «The Christmas Song»

The Prefab Messiahs – «Virgin Mary»

Tom Waits – «Christmas Card From A Hooker in Minneapolis»

Frightened Rabbit – «It's Christmas So We'll Stop»

The Fall – «Hark The Herald Angels Sing»

Yo La Tengo – «It's Christmas Time»

The Who – «Christmas»

Sufjan Stevens – «That Was The Worst Christmas Ever!»

The Long Blondes – «Christmas is Cancelled»

The Killers – «Don't Shoot Me Santa»

Fehlt dein liebster Weihnachts-Song, der nicht schon allen zu den Ohren heraushängt? Ab damit in die Kommentare!

