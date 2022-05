People-News

Angelina Jolie überrascht am Wochenende mit Besuch in Lwiw

Angelina Jolie ist in die Ukraine gereist. Die US-Schauspielerin wurde am Wochenende in der Stadt Lwiw in der Westukraine gesichtet, als sie dort geflüchtete Menschen traf. Jolie ist seit knapp zwei Jahrzehnten UNHCR-Sonderbotschafterin.



Jolie posiert am Samstag, 30. April, mit Kindern in Lwiw. Bild: keystone

Jolie habe unter anderem in einem Krankenhaus Kinder besucht, die vor rund drei Wochen bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk verletzt wurden, teilte die Verwaltung des Gebiets Lwiw am Samstag mit. Fotos zeigen, wie die 46-Jährige Kinder in den Arm nimmt und Selfies mit medizinischem Personal macht.

Besucht war überraschend

Ausserdem wurde die US-Schauspielerin in einem Lwiwer Café gesichtet. Mit dem Besuch überraschte der Hollywoodstar offenbar die Menschen in Lwiw. «Für uns alle war der Besuch unerwartet», sagte Gouverneur Maxym Kosyzkyj. Viele hätten ihren Augen nicht getraut.

Angelina Jolie am Samstag in einem Kinderspital in Lwiw. Bild: keystone

«In einer der medizinischen Einrichtungen hatte sie Kinder besucht, die bei einem Raketenangriff des russischen Militärs auf den Bahnhof von Kramatorsk unter Beschuss kamen», sagte Kosyzkyj gemäss CNN. Deren Geschichten hätten Jolie sehr bewegt. «Ein Mädchen konnte Frau Jolie sogar ganz privat von ihrem Traum erzählen», so der Gouverneur. Ausserdem hätte Jolie den Kindern gesagt, dass sie zurückkommen werde.

Jolie posiert für ein Selfie mit einem NGO-Helfer. Bild: keystone

Schutz im Luftschutzraum

Während ihres Besuchs musste Angelina Jolie aufgrund eines Sirenenalarms Schutz suchen. Ein Video vom Samstag zeigt, wie die Schauspielerin zusammen mit anderen Menschen in einen Luftschutzraum eilt.

Angelina Jolie ist seit 2001 UNHCR-Sonderbotschafterin. Als solche besuchte sie bereits zahlreiche Kriegsgebiete und Geflüchtete. Zuletzt war die Schauspielerin Anfang März zu Besuch bei Geflüchteten im Jemen. Der jüngste Besuch in Lwiw war aber offenbar keine offizielle Mission des UNHCR, wie ein Sprecher bestätigte.

(lak, mit Material der sda)