bild: Wow Museum Zürich

Schweizer Hotspots: 3 Touren, die du nicht verpassen darfst

Eine Zugstrecke – viele Highlights: Entdecke im Sommer entspannt und flexibel einige der schönsten Hotspots der Schweiz. Steig entlang ausgewählter Touren einfach ein und aus, wo es dir gefällt, und geniesse vielfältige Ausflugsziele in deiner Wunschregion. Hier sind unsere 3 Favoriten.

Tour 1: Hotspots im Jura & Drei-Seen-Land

Ob Stadtrundgang, Käsereibesuch oder Naturerlebnis – freu dich auf diese abwechslungsreiche Tour von Biel nach Moutier. Mit dem Regio R41/42 dauert die Fahrt zwar insgesamt ein bisschen länger (51 Minuten) – dafür erwarten dich entlang der Strecke viele spannende Highlights. Wir haben 5 davon für dich ausgesucht. Tipp: In der 1. Klasse reist du gleich noch entspannter.

Highlight 1: Altstadt von Biel

bild: Stefan Weber

Bevor du in den Zug steigst, lohnt sich schon direkt zu Beginn der Tour ein kleiner Stadtrundgang durch Biel. Lass dich vom Charme der hübschen Altstadt überraschen und geniesse das Flanieren durch die einladenden Gassen mit lauschigen Restaurants, Spezialitäten- und Raritätenläden. Tipp: Wenn du Lust auf ein tolles kulinarisches Erlebnis hast, teste unbedingt mal die Stadtführung «nourritour».

Highlight 2: Taubenlochschlucht

bild: Sacha Danesi

Los geht’s zum nächsten Highlight: Von Biel aus erreichst du mit dem Regio R41 nach nur 6 Minuten die beeindruckende Taubenlochschlucht in Frinvilier. Hier erlebst du einen spektakulären Spaziergang durch die Felslandschaft entlang der rauschenden Schüss.

Highlight 3: «Maison de la Tête de Moine»

bild: guillaume perret

Eher Lust auf Käse? Dann fahr mit dem Regio einfach noch etwa 20 Minuten weiter nach Reconvilier. Von dort erreichst du nach einer kurzen Busfahrt die Käserei «Maison de la Tête de Moine» in Bellelay. Lass dir hier nach einem spannenden Museumsbesuch den berühmten zylindrischen Käse «Tête de Moine» schmecken, der gehobelt und in Form von kleinen Rosetten gegessen wird.

Highlight 4: Moutier

bild: © Reto Duriet

Zu guter Letzt erreichst du von Reconvilier aus mit dem Regio nach nur etwa 20 Minuten Moutier. Umgeben von Schluchten und Bergen mit einer wilden und unberührten Natur, begeistert das schöne Städtchen mit seiner idyllischen Lage am Rande des Jura und bietet eine gelungene Mischung aus Natur, Kultur und Geschichte.



Highlight 5: Sikypark

bild: Sikypark

Willst du die Tour noch weiter fortsetzen und ein paar exotische Tiere sehen? Tipp: Mach von Moutier aus mit dem Bus noch einen Abstecher zum Sikypark in Crémines. Wenn du mit dem ÖV anreist, sparst du dort mit dem Angebot «Animal’n’Rail Sikypark» sogar auf den Eintritt.

Tour 2: Hotspots im Aargau

Willst du mal ein Wasserschloss und exotische Vögel sehen oder ne coole Schnitzeljagd machen? Oder einfach durch eine schöne Altstadt schlendern und ein bisschen beim Wellness entspannen? Dann ist diese Tour von Baden nach Bad Zurzach genau das Richtige für dich! Die Fahrt mit der S-Bahn dauert nur 30 Minuten und du steigst zwischendurch einfach ein und aus, wo es dir gefällt.

Highlight 1: Altstadt von Baden mit Thermalbädern

bild: © Aargau Tourismus

Direkt zu Beginn der Tour lohnt sich ein kleiner Stadtrundgang durch die charmante Altstadt von Baden mit ihren vielfältigen Geschäften, Museen, Galerien, Cafés und Restaurants. Gönn dir gerne auch eine Auszeit in den warmen Thermalquellen oder entspann dich an der Limmat. Tipp: In der nahegelegenen Wellness-Therme Fortyseven profitierst du bei Anreise mit dem ÖV von attraktiven Rabatten.

Highlight 2: Wasserschloss

bild: © Aargau Tourismus

Schon geht’s zum nächsten Erlebnis: Wenn du dich in Baden in die S-Bahn setzt, erreichst du nach nur 5 Minuten den Bahnhof Turgi. Nach einem kurzen Spaziergang (etwa 15 Minuten) erwartet dich dort das sogenannte «Wasserschloss der Schweiz», das im Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat durch eine einzigartige Kombination aus Wasserläufen, Wäldern und Wiesen besticht. Geniesse die atemberaubenden Ausblicke in dieser bezaubernden Landschaft vom Velo aus oder mach entlang der Ufer einen schönen Spaziergang.

Highlight 3: BirdLife-Naturzentrum

bild: Aargau Tourismus

Schon mal exotische Vögel beobachtet? Von Turgi aus geht’s in nur 8 Minuten mit der S-Bahn weiter nach Döttingen. Von dort erreichst du nach einer kurzen Busfahrt oder ca. 20 Gehminuten das Naturzentrum beim Klingnauer Stausee. Hier kannst du auf einem Erlebnispfad über 300 Vogelarten entdecken und an spannenden Führungen teilnehmen. Oder du entspannst einfach beim Wandern und Velofahren in der Natur.

Highlight 4: Schnitzeljagd in Bad Zurzach

bild: © Bad zurzach Tourismus AG

Zu guter Letzt wird’s knifflig: In nur 16 Minuten erreichst du von Döttingen aus mit der S-Bahn Bad Zurzach und von dort nach einem 10-minütigen Spaziergang den Papa-Moll-Weg. Dieser lädt zu einer spannenden Schnitzeljagd ein. Inspiriert von den beliebten Geschichten des Schweizer Kinderbuchautors Felix Hoffmann führt die etwa 2,5-stündige Jagd durch malerische Landschaften und bietet verschiedene Stationen mit interaktiven Elementen. Viel Spass beim Rätselraten!

Tour 3: Hotspots in Zürich

WOW: Zürich ist immer eine Reise wert. Ob tierische Abenteuer, Wasserspass, spannende Museen oder schöne Pärke – geniesse die vielfältigen Möglichkeiten, die diese tolle Stadt zu bieten hat! Wir haben 5 Highlights für dich rausgepickt.

Highlight 1: Zoo Zürich

bild: Zürich Tourismus

Im Zoo Zürich gehst du auf Weltreise, ohne die Stadt zu verlassen – von Lemuren im Regenwald bis zu Elefanten in der Savanne ist alles dabei. Tipp: Wenn du mit dem ÖV anreist, profitierst du mit dem Angebot «Animal’n’Rail Zoo Zürich» von attraktiven Rabatten.

Highlight 2: WOW Museum

bild: Wow Museum Zürich

Bereit für eine echte Sinnestäuschung? Im WOW Museum wirst du Teil der Illusionen – hier steht plötzlich alles Kopf. Du schrumpfst oder wächst, und deine Kamera läuft heiss, weil jede Ecke ein neues Aha-Erlebnis bietet. Ein interaktiver Spielplatz für alle, die Spass an Perspektivwechseln, optischen Täuschungen und verblüffenden Momenten haben – mitten in der Stadt, nur 5 Gehminuten vom Zürich HB entfernt.

Highlight 3: Wasserspass

bild: Zürich Tourismus

Lust auf eine Abkühlung? Ob in der Limmat oder am Zürichsee – Zürich bietet überall rund um die Stadt die Möglichkeit für einen Sprung ins kühle Nass und entspannte Momente am Wasser.

Highlight 4: Natur in der Stadt

bild: Zürich Tourismus

Wenn du eine kleine Auszeit im Grünen brauchst, bietet dir Zürich dafür wunderbare Möglichkeiten. Ob im Chinagarten, Belvoirpark oder im Botanischen Garten – in der Stadt und am Zürichsee entlang kannst du vielerorts in wunderbaren Pärken die Seele baumeln lassen.

Highlight 5: Landesmuseum

Auch Kulturfans kommen in Zürich natürlich auf ihre Kosten. Im beeindruckenden Landesmuseum nahe dem Hauptbahnhof bewegst du dich beispielsweise durch die Geschichte der Schweiz und entdeckst dabei spannende Ausstellungen. Tipp: Wenn du mit dem ÖV anreist, profitierst du mit dem Angebot «Art’n’Rail Landesmuseum Zürich» von attraktiven Rabatten.

bild: Landesmuseum