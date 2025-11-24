Sonnenaufgang im Skigebiet Corviglia bild: ©Schweiz Tourismus, Filip Zuan

Wie im Engadin über Nacht dein Skierlebnis entsteht

Die Engadiner Bergwelt wird im Winter zum Paradies für Wintersportler. Damit du am frühen Morgen auf der Piste deine ersten Schwünge durch den weissen Teppich ziehen kannst, arbeiten Profis über Nacht an der perfekten Piste. Mit Präzision und Leidenschaft für dein Wintererlebnis.

Winterparadies Engadin

Das Engadin gilt als die Wiege des Wintersports. Sonne, Schnee und endlose Pisten, eingebettet in eine atemberaubende Bergwelt. Mehrere Skigebiete warten auf dich: Corvatsch, mit einem der besten Freestyle-Parks der Welt, die legendäre Corviglia oberhalb von St. Moritz oder die majestätische Diavolezza sind drei der Skigebiete, die das Skifahren im Engadin unvergesslich machen.

Damit die Pisten im Oberengadin am frühen Morgen für dich bereit sind, arbeitet ein ganzes Team von Spezialisten und Spezialistinnen über Nacht am perfekten weissen Teppich. Was auf den ersten Blick leicht und mühelos wirkt, ist das Ergebnis harter Arbeit – geleistet in der Stille der Nacht.

Mit ruhiger Hand, technischer Präzision und echter Begeisterung

Thomas Freitag ist Pistenfahrzeugfahrer bei Engadin St. Moritz Mountains. Seit über 20 Jahren ist er im Einsatz für die perfekte Piste und bereits seit 18 Jahren im Engadin: Schon als Kind durfte er mit seinem Vater Loipen präparieren – Seit diesem Moment hat es ihn nie mehr losgelassen.

Pistenfahrzeugfahrer Thomas Freitag bild:©Schweiz Tourismus, Filip Zuan

Sobald die Patrouilleure nach ihrer abendlichen Sicherheitskontrolle grünes Licht geben, startet das Team mit der nächtlichen Arbeit. Bis tief in die Nacht ziehen Thomas und sein Team mit den Pistenfahrzeugen Bahn für Bahn durch die Hänge der Corviglia. Bei unterschiedlichsten Bedingungen: Schneesturm, Eisregen oder unter sternenklarem Himmel.

Die Stimmung in der Dunkelheit ist einzigartig. Eiseskälte, der Klang von den Raupen im frischen Schnee und das Rieseln von Schneeflocken auf der Scheibe des Pistenfahrzeugs. Alles geschieht mit höchster Konzentration. Zentimetergenau, mit Feingefühl und ganz viel Erfahrung.

Pistenfahrzeug im Einsatz bild: ©Schweiz Tourismus, Filip Zuan

Mit Hightech zum perfekten Ergebnis

Ohne die nötige Erfahrung geht es nicht. Aber mit der Unterstützung von modernster Technik, wird das Ergebnis noch präziser und ressourcenschonender. Das digitale Schneemesssystem SnowSat zeigt den Fahrerinnen und Fahrer genau, wie viel Schnee sich unter dem Fahrzeug befindet. So wird nur dort beschneit, wo es wirklich nötig ist – das spart Wasser, Energie und Ressourcen. Ein leiser Beitrag zum bewussten Wintersport und für die perfekte Piste.

digitales Schneemesssystem SnowSat bild: ©Schweiz Tourismus, Filip Zuan

Die ersten Schwünge

Nach einer langen Nacht wird es am Morgen hell und die ersten Bahnen öffnen. Die Arbeit auf der Piste kommt jetzt zum ersten Mal so richtig zur Geltung. Präzise und scharfkantige Linien sind Zeugen der geleisteten Arbeit. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen den weissen Teppich in ein goldenes Licht und die Piste strahlt.

frisch präparierte Piste bild: ©Schweiz Tourismus, Filip Zuan

Mit den ersten Bahnen fährst du hoch auf den Berg und gehörst zu den Ersten auf der Piste – Die Luft ist noch eiskalt, der Atem kondensiert sofort und ein feiner Hauch steigt vor deinem Gesicht auf. Die Backen werden kalt, die Sonnenstrahlen wärmen aber bereits und versorgen dich mit Energie. Skibrille auf, Skier an und Stöcke in die Hand.

Dieser Moment gehört ganz dir. Für einen Moment bist du allein auf dem weissen Teppich. Du ziehst deine ersten Schwünge durch die frische Piste und der Schnee greift richtig gut. Nur das Gleiten der Ski, der eigene Atem und der weite Blick über das Engadin. Ein Augenblick, der nur dir gehört – purer Wintergenuss in seiner schönsten Form.

Die Ersten auf der Piste bild: ©Schweiz Tourismus, Filip Zuan

Atme diese frische Winterluft, geniesse die ersten Sonnenstrahlen auf dem weissen Teppich und lausche dem Knirschen des Schnees unter deinen Skiern. Für einen Moment nur du und die Berge.

