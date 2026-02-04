bild: migros

Lagerfeeling pur! Diese Kinder- und Jugendcamps verdienen eure Unterstützung

Bastelmaterial und ein neues Zelt fürs Sommerlager oder Werkzeug fürs Sportcamp: Dank der Aktion «Support my Camp» könnt ihr jetzt schweizweit Kinder- und Jugendvereine unterstützen – und ganz nebenbei Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1000 Franken gewinnen.

Was fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen?

Das Sommerlager im Tessin, das Skilager in den Schweizer Bergen oder auch das Herbstlager mit dem Sportverein.

Vermutlich erinnerst du dich gerade, wie du damals selbst mit deinen Gspänli am grossen Lagerfeuer gesessen und Lagerlieder geträllert hast. Oder wie dein Team am grossen Spieletag abgeräumt hat.

Für die meisten Kinder und Jugendlichen sind diese Camps das Highlight des Jahres. Hier schliessen sie Freundschaften fürs Leben. Sie tragen Wettkämpfe aus, entdecken ihr Schauspieltalent oder erleben Geländespiele und Ausflüge wie nirgends sonst.

Doch dafür ist jeder Verein – ob Pfadi, Jubla, Turn-, Schwing- oder Fussballverein , usw. – auf Spenden angewiesen. Damit finanzieren sie einen Teil ihres Camps und ermöglichen tiefere Teilnahmekosten, damit auch Kinder dabei sein können, deren Eltern sich das sonst nicht leisten könnten.

Wir finden, diese Vereine verdienen unsere Unterstützung!

Sammle Vereinsbons und unterstütze die Camps

Anfang Februar startet die Migros die landesweite Aktion «Support my Camp». Die Aktion fördert von Vereinen organisierte Camps für Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz.

Traditionell sind die Kundinnen und Kunden ein wichtiger Teil bei diesen Sammel- und Spendenaktionen. Durch «Support My Camp» kannst du mit deinem Einkauf Vereinsbons sammeln. Pro 20 Franken Einkaufswert erhältst du einen Bon, mit dem du die Vereine und die Camp-Wünsche der Kinder und Jugendlichen unterstützen kannst.

Und so funktioniert’s

Vom 05.02. bis 15.04.2026 erhältst du mit jedem 20-Franken-Einkauf einen Vereinsbon. Deine gesammelten Bons kannst du online den teilnehmenden Vereinen deiner Wahl spenden. Du entscheidest!

3 Millionen Franken im Fördertopf

Im Gesamtfördertopf, den die Migros für die Aktion «Support my Camp» zur Verfügung stellt, befinden sich 3 Millionen Franken. Je mehr Bons ein Verein von den Kundinnen und Kunden erhält, desto grösser wird sein Anteil an diesem Topf. Zudem erhält jeder teilnehmende Verein von der Migros ein Startguthaben und kann von Direktspenden für ein neues Zelt, den besonderen Ausflug oder die benötigte Ausrüstung fürs Camp profitieren. Die Vereine geben jeweils an, wofür sie ihre Spenden verwenden möchten.

Hier findest du alle weiteren Infos über «Support my Camp» oder du gehst einfach gleich einkaufen.

Geschenkkarten im Wert von 1000 Franken gewinnen

Dein Engagement soll belohnt werden! Die Migros verlost jede Woche fünf Geschenkkarte im Wert von 1000 Franken. Mit jedem Bon, den du einem Verein zuteilst, steigen deine Gewinnchancen.