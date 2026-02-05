Video: watson/elena maria müller

Kann das gut sein? Wir haben den ersten Taxiteller der Schweiz probiert

Das Gericht sorgt gerade in Deutschland für einen neuen Food-Hype. Nun gibt es den Teller erstmals auch bei uns. Wir haben ihn probiert.

Elena Maria Müller Folge mir Sabeth Vela Folge mir

Gyros mit Tzatziki, Zwiebeln, Pommes, Mayo und … Currywurst. Dieses Gericht nennt man Taxiteller und es ist der neuste Food-Trend aus Deutschland. Der Mythos dahinter: Ein Taxifahrer wollte spätabends noch einen Gyros essen, der Imbiss hatte aber nicht mehr genug da und hat den Teller darum mit einer übrigen Currywurst ergänzt. Die überraschende Combi war für den Taxifahrer ein totaler Hit und wurde so zum Verkaufsschlager der Imbiss-Bude.

Wie viel wahres an dieser Geschichte ist, weiss niemand genau, es ist aber tatsächlich so, dass der Taxiteller in Deutschland auf keiner Imbiss-Karte fehlen darf. Das bestätigt uns auch der «oder wat»-Mitgründer Alessandro «Pukki» Reintges. Im Pop-Up im Kreis 3 bietet er seit über einem Monat Currywurst an und hat nach dem WEF sogar Angela Merkel bedient. Seit dem 4. Februar gibt es im «oder wat» nun auch den Taxiteller. Wir waren beim Zubereiten dabei und durften den allerersten Taxiteller der Schweiz probieren.



