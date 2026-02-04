wechselnd bewölkt-2°
Picdump

Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer

Picdump

04.02.2026, 04:5904.02.2026, 04:59
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Wer der letscht PiDi vam 2025 gläsu het weiss, das z Titelbild nöji üs de Top 3 Memes va der Vorwuch bsteit. Da eis derfo dizmal aber en Text, und keis Meme isch, gits eifach nu es Bild mit mu Goldgüägji (=Walliser Wort für Marienkäfer) derzüä. Und jez gits Memes.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:

Best-of Kommentarspalte:

Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
28.01.2026 07:22
Leider wahr
Bild
rumpelpilzli
Leser-Kommentar von rumpelpilzli
28.01.2026 08:48
Leider zutreffend
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
28.01.2026 05:45
Zumindest dieser Neujahrsvorsatz hat funktioniert.💪🏻
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
28.01.2026 07:54
Na, endlich greift es 💪
Bild
Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
28.01.2026 08:42
.
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
28.01.2026 09:22
Bild
Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
28.01.2026 06:01
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
28.01.2026 07:58
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
28.01.2026 06:50
Ein bisschen Kalauer
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
28.01.2026 07:40
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
28.01.2026 05:47
Manchmal, wenn ich auf Frühschicht muss...
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
28.01.2026 08:23
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
28.01.2026 07:22
...
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
28.01.2026 06:54
😉
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
28.01.2026 07:29
Alt aber herzig ❤️🍓
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
28.01.2026 06:20
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
28.01.2026 07:33
🤨
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
28.01.2026 05:48
Stimmt's?😉
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
28.01.2026 08:17
Kreative Antwort
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
28.01.2026 07:30
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
28.01.2026 06:57
Ein Flacher
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
28.01.2026 08:19
Genau!
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
28.01.2026 07:32
...ich lass' den einfach mal hier...
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
28.01.2026 06:48
Guten Morgen miteinander,
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: Internet

Wer erinnert sich noch daran?

Bild
Bild: Imgur

Der Typ, der den «Power-Rangers-Titelsong» geschrieben hat, sieht genau so aus wie ein Typ, der den «Power-Rangers-Titelsong» schreiben würde.

Damit du nicht suchen musst:

Video: YouTube/RetroKids90

Das ist wirklich der beste Beweis.

Bild
Bild: Imgur

100 % authentischer Honig mit Nachweis.

Die gute, alte Männergrippe.

Bild
Bild: imgur.

Frauen:
Frauen wenn sie krank sind:
Männer:
Männer wenn sie krank sind: Es ist vorbei. Die Welt der Menschen wird untergehen.

Endlich mal ein etwas anderes Sujet.

Bild
Bild: Imgur

Wir alle kennen diese eine Person.

Bild
Bild: Imgur

Kassierer im Spirituosengeschäft: Ich glaube nicht, dass bei diesem Wetter jemand kommen wird.
Ich:

Wir hoffen, es bleibt ein Satire-Meme.

Bild
Bild: Instagram

Zumindest probieren dürfen es wirklich alle.

Bild
Bild: Imgur

Sieht nach einer Herausforderung aus.

Gamer und Gamerinnen werden es verstehen.

Bild
Bild: IMGUR.

500 GB auf Konsolen im Jahr 2025.
8 MB im Jahr 2000.

Ach, diese kleinen Racker.

Bild
Bild: imgur

Ich: Stürze die Treppe hinunter.
Meine Kinder: Können wir einen Snack haben?

Das hätte man sicher besser lösen können.

Bild
Bild: imgur

Wenn du jemals traurig bist, denk einfach daran, was Aragorn in den animierten «Herr der Ringe»-Filmen trug.
Legolas, was sehen deine Elbenaugen?
Zu viel, Aragorn.

Ah, so ist die Redewendung also zu verstehen.

Bild
Bild: imgur

Dein Vater dreht sich im Grab um!

Warum ist das so wahr?

Bild
Bild: Instagram

Ich habe ein ganz bestimmtes Problem, das sonst niemand hat.
Google, ChatGPT:
[gelöschter Nutzer] auf Reddit vor 12 Jahren:

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: instagram

Wie hast du ihr Profil gefunden, du kanntest doch nur ihren Vornamen?
Ich:

Welch wunderbare Ironie.

Bild
Bild: imgur

Falls du noch eine Karte für den Valentinstag brauchst.

Bild
Bild: imgur

Du musst nicht tot sein, um für mich tot zu sein.
Es hat Spass gemacht, solange es gedauert hat.

Tief durchatmen!

Bild
bild: instagram

Wenn dir dein Kind eine Geschichte erzählt und kein Ende nehmen will…

Vielleicht etwas dramatisiert dargestellt. Oder? Oder???

Bild
Bild: imgur

Wenn du deinen Kindern sagst: «Ich bin gleich wieder da. Benehmt euch!»

Schei** Winter!

Bild
Bild: imgur

Wie es sich anfühlt, nach 16 Uhr zum Lebensmittelgeschäft zu gehen.

Und wann hast du es zum letzten Mal benutzt?

Bild
Bild: instagram

Bist du schon so alt?
«Bist du schon so alt?» Ich habe das Ding noch vor drei Tagen benutzt.

Es ist wirklich sehr gut platziert.

Bild
Bild: imgur

Sinngemäss:
Grossartige WC-Kunst.

Also ich mache es immer ganz unauffällig.

Bild
Bild: instagram

Das mache ich noch heute.

Bild
Bild: imgur

Ich, jeden Morgen als Kind in den 90ern.

Wir alle, Hundi, wir alle.

Bild
Bild: imgur

Sinngemäss:
Wie läuft's so im Leben?
Das Leben:

Ähnliches ist uns allen schon passiert.

Bild
Bild: imgur

Ich finde wirklich beides super.

Bild
Bild: instagram

Wenn ein Chupa Chups Hosen tragen würde, würde es sie dann so tragen oder so?

Ich weiss nicht, warum ich das so witzig finde.

Bild
Bild: imgur

Man fühlt sich so machtlos.

Bild
bild: instagram

Zwar etwas verspätet … oder etwas verfrüht? 🤔

Bild
Bild: imgur

Immer freundlich lächeln schadet nie.

Bild
Bild: instagram

Mathematiklehrer: Verstehst du es jetzt?
Ich:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 76
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

