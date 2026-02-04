Picdump

Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Wer der letscht PiDi vam 2025 gläsu het weiss, das z Titelbild nöji üs de Top 3 Memes va der Vorwuch bsteit. Da eis derfo dizmal aber en Text, und keis Meme isch, gits eifach nu es Bild mit mu Goldgüägji (=Walliser Wort für Marienkäfer) derzüä. Und jez gits Memes.

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: Internet

Wer erinnert sich noch daran?

Der Typ, der den «Power-Rangers-Titelsong» geschrieben hat, sieht genau so aus wie ein Typ, der den «Power-Rangers-Titelsong» schreiben würde.

Damit du nicht suchen musst:

Das ist wirklich der beste Beweis.

100 % authentischer Honig mit Nachweis.

Die gute, alte Männergrippe.

Frauen:

Frauen wenn sie krank sind:

Männer:

Männer wenn sie krank sind: Es ist vorbei. Die Welt der Menschen wird untergehen.



Endlich mal ein etwas anderes Sujet.

Wir alle kennen diese eine Person.

Kassierer im Spirituosengeschäft: Ich glaube nicht, dass bei diesem Wetter jemand kommen wird.

Ich:

Wir hoffen, es bleibt ein Satire-Meme.

Zumindest probieren dürfen es wirklich alle.

Sieht nach einer Herausforderung aus.

Gamer und Gamerinnen werden es verstehen.

500 GB auf Konsolen im Jahr 2025.

8 MB im Jahr 2000.



Ach, diese kleinen Racker.

Ich: Stürze die Treppe hinunter.

Meine Kinder: Können wir einen Snack haben?

Das hätte man sicher besser lösen können.

Wenn du jemals traurig bist, denk einfach daran, was Aragorn in den animierten «Herr der Ringe»-Filmen trug.

Legolas, was sehen deine Elbenaugen?

Zu viel, Aragorn.



Ah, so ist die Redewendung also zu verstehen.

Dein Vater dreht sich im Grab um!

Warum ist das so wahr?

Ich habe ein ganz bestimmtes Problem, das sonst niemand hat.

Google, ChatGPT:

[gelöschter Nutzer] auf Reddit vor 12 Jahren:



¯\_(ツ)_/¯

Wie hast du ihr Profil gefunden, du kanntest doch nur ihren Vornamen?

Ich:

Welch wunderbare Ironie.

Falls du noch eine Karte für den Valentinstag brauchst.

Du musst nicht tot sein, um für mich tot zu sein.

Es hat Spass gemacht, solange es gedauert hat.

Tief durchatmen!

Wenn dir dein Kind eine Geschichte erzählt und kein Ende nehmen will…

Vielleicht etwas dramatisiert dargestellt. Oder? Oder???

Wenn du deinen Kindern sagst: «Ich bin gleich wieder da. Benehmt euch!»

Schei** Winter!

Wie es sich anfühlt, nach 16 Uhr zum Lebensmittelgeschäft zu gehen.

Und wann hast du es zum letzten Mal benutzt?

Bist du schon so alt?

«Bist du schon so alt?» Ich habe das Ding noch vor drei Tagen benutzt.​

Es ist wirklich sehr gut platziert.

Sinngemäss:

Grossartige WC-Kunst.

Also ich mache es immer ganz unauffällig.

Das mache ich noch heute.

Ich, jeden Morgen als Kind in den 90ern.

Wir alle, Hundi, wir alle.

Sinngemäss:

Wie läuft's so im Leben?

Das Leben:

Ähnliches ist uns allen schon passiert.

Ich finde wirklich beides super.

Wenn ein Chupa Chups Hosen tragen würde, würde es sie dann so tragen oder so?

Ich weiss nicht, warum ich das so witzig finde.

Man fühlt sich so machtlos.

Zwar etwas verspätet … oder etwas verfrüht? 🤔

Immer freundlich lächeln schadet nie.

Mathematiklehrer: Verstehst du es jetzt?

Ich:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

