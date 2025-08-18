Magisches Licht über stillen Fjorden – entdecke die märchenhafte Winterlandschaft Nord-Norwegens auf einer neu konzipierten Seereise bild: Thomas Weder

Reiseziele, die dich garantiert nicht kalt lassen

Die Hitze hat dich fest im Griff und du sehnst dich nach Ferien, aber bitte nicht im Süden? Warum nicht mal was Neues ausprobieren: Unterwegs mit einem Expeditionsschiff in die Polarregionen mit atemberaubenden Naturkulissen, einer Tierwelt, die dir sonst in der freien Wildbahn verborgen bleibt und Erlebnissen für die Ewigkeit.

Der Schweizer Reisespezialist Kontiki Reisen bietet diese Reisen in langjähriger Zusammenabriet mit HX Hurtigruten Expeditions an. Das Besondere: Die Schiffsreisen stehen für Nachhaltigkeit, ohne dabei auf Komfort und Stil zu verzichten. Was es ausmacht: An Bord ist ein engagiertes Expeditionsteam, dass dich auf den Landausflügen mit Zodiacs (robusten Schlauchbooten) begleitet. Auf dem Schiff gibt es interessante Vorträge von den Experten zu dem Gesehenen – spannend, weil das Team häufig aus Biologen, Geologen und Historikern besteht und sie dir somit viel Wissen mit auf den Weg geben können.

Wenn die Polarlichter den Himmel verzaubern – Winter auf den Lofoten in seiner schönsten Form bild: Fabio Antenore, Kontiki-Kunde

Arktis in Europa? - Yes!

Du musst nicht den Kontinent wechseln, um das Feeling der Polarregionen zu fassen zu kriegen. Im Februar 2026 geht’s mit Kontiki Reisen auf eine begleitete 10-tägige Expeditionsseereise nach Nordnorwegen. Schneebedeckte Berge, imposante Fjorde und die urchigen typischen Fischerdörfer werden dich begeistern. Neben den grossartigen Naturkulissen tauchst du in die Kultur der Samen - der Ureinwohner Skandinaviens – ein, und geniesst die skandinavische Gastfreundschaft. Beim Schneeschuhwandern und Kajakfahren gehst du auf Tuchfühlung mit den Elementen – die Inselwelten der Lofoten und Vesterålen werden dich in ihren Bann ziehen: spätestens, wenn du Wale sichtest oder das erste Mal die Nordlichter am Himmel tanzen siehst - versprochen!

Riesige Eisberge gleiten still durchs arktische Meer – ein eindrucksvolles Naturschauspiel bild: Hurtigruten Expeditions, Kim Rormark

Nördlich, nördlicher, die ultimative Arktis-Expedition

«Weiter hoch» geht’s kaum: Im September 2026 wartet ein ganz besonderes Reiseabenteuer auf dich. Von Grönland bis Kanada entdeckst du auf der «MS Roald Amundsen» spektakuläre Landschaften und bekommst tiefe Einblicke in das Leben der indigenen Inuit. Vorbei an Eisbergformationen, Gletschern und dem UNESCO-Weltnaturerbe, dem Ilulissat-Eisfjord, spürst du die Kraft der Natur. In dieser fast surrealen Umgebung fühlst du dich wie ans Ende der Welt versetzt. Die Stille dort ist unfassbar und das Gefühl von Frieden und Demut der Natur und unseres Planeten gegenüber, wird dich beflügeln. Du begibst dich auf die Spuren der Entdecker dieser abgelegenen Regionen und mit etwas Glück sichtest du Walrosse, Orcas, Beluga-Wale oder sogar Eisbären – mehr geht nicht…

Südgeorgien bietet Königspinguinen eine geschützte Heimat – hier tummeln sich Kolonien mit über 100'000 Tieren bilde: HX, Simon Bober

Die Reise deines Lebens

Die Antarktis scheint für viele unerreichbar. Ja, hier musst du etwas länger reisen, nämlich nach Chile – es lohnt sich! Im Süden des Landes checkst du in dein schwimmendes Zuhause auf Zeit ein, das klassische Expeditionsschiff MS Fram. Von den Falklandinseln mit ihrer reichen Vogelwelt geht es nach Südgeorgien, das als DAS Tierparadies im Südpolarmeer gilt. Spätestens jetzt weisst du, weshalb du dich auf die Reise gemacht hast. Beeindruckende Gletscher, spektakuläre Aussichten und unendliche Weite treffen auf eine vielseitige Fauna: In den Buchten leben Robben, Seeelefanten und Goldschopfpinguine. Die Kolonien der Königspinguine sind riesig – um die 100‘000 Tiere! Dieses Bild, diese Atmosphäre wird dich so schnell nicht mehr loslassen und schafft Gänsehautmomente.

Weiter geht’s zur antarktischen Halbinsel, die an landschaftlicher Schönheit und Tierreichtum kaum zu übertreffen ist. Treibende Tafeleisberge und das «ewige Eis» treffen an den Küsten auf weitere Pinguinkolonien. Diese Eindrücke am «schönsten Ende der Welt» bringen Reiserückkehrer immer wieder ins Schwärmen.

Klingt nach einem Programm, das dir Lust auf Ferien macht?



Deine erste Adresse für ein «kühles Reise-Abenteuer»:

Kontiki Reisen ist seit 20 Jahren dein zuverlässiger Anbieter für Expeditions-Seereisen in die Polarregionen und sogar seit über 40 Jahren für nachhaltige Ferienerlebnisse im Norden. Hier profitierst du von persönlicher Beratung durch echte Spezialisten!