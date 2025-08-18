Video: watson

Propaganda-Sender verbreitet Aufnahme von russischem Panzer mit US-Flagge

Der russische (Staats-)Sender RT am Montagmorgen ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem ein Panzer mit einer russischen sowie einer US-amerikanischen Flagge zu sehen ist.

RT schreibt in der Meldung zum Video, dass ihr Kriegskorrespondenten Vlad Andritsa das Videomaterial vom 70. motorisierten Schützenregiment der russischen Panzerbesatzung bekommen haben soll. Weiter wird geschrieben, dass es sich beim Fahrzeug um einen erbeuteten amerikanischen Schützenpanzers vom Typ M113 handeln soll. Auf dem Video soll sich das Panzerfahrzeug in der Nähe des Dorfes Mala Tokmachka in Saporischschja bewegen.

Das Video wird online aktuell vermehrt geteilt und wurde auch von grösseren Medien, wie zum Beispiel der «Bild», aufgegriffen. Viele betrachten es als Propaganda-Symbol, dass Russland die USA immer mehr auf seiner Seite wähnen soll. Die Aufnahme lässt sich allerdings nicht unabhängig verifizieren.

