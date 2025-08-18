sonnig26°
DE | FR
burger
Videos
International

Propaganda-Sender verbreitet Aufnahme von russischem Panzer mit US-Flagge

Video: watson

Propaganda-Sender verbreitet Aufnahme von russischem Panzer mit US-Flagge

18.08.2025, 15:0418.08.2025, 15:04
Mehr «Videos»

Der russische (Staats-)Sender RT am Montagmorgen ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem ein Panzer mit einer russischen sowie einer US-amerikanischen Flagge zu sehen ist.

RT schreibt in der Meldung zum Video, dass ihr Kriegskorrespondenten Vlad Andritsa das Videomaterial vom 70. motorisierten Schützenregiment der russischen Panzerbesatzung bekommen haben soll. Weiter wird geschrieben, dass es sich beim Fahrzeug um einen erbeuteten amerikanischen Schützenpanzers vom Typ M113 handeln soll. Auf dem Video soll sich das Panzerfahrzeug in der Nähe des Dorfes Mala Tokmachka in Saporischschja bewegen.

Das Video wird online aktuell vermehrt geteilt und wurde auch von grösseren Medien, wie zum Beispiel der «Bild», aufgegriffen. Viele betrachten es als Propaganda-Symbol, dass Russland die USA immer mehr auf seiner Seite wähnen soll. Die Aufnahme lässt sich allerdings nicht unabhängig verifizieren.

Video: watson
Mehr zum Thema:

Mehr Videos rund um Politik:

Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson/Michelle Claus, Michael Shepherd
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
2
Trump und Selenskyj treffen sich zu Zweiergespräch +++ Trump setzt Kiew unter Druck
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Saudis locken Nati-Profi +++ Seferovic wechselt innerhalb VAE-Liga
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Trump legt Selenskyj Krim- und Nato-Verzicht nahe – die wichtigsten Punkte vor dem Treffen
4
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
5
Geheime Chats in Gefahr? Proton zieht erste Server aus der Schweiz ab
Meistgeteilt
1
Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt ++ USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Schurters WM-Derniere im Wallis +++ Swiatek mühelos im Cincinnati-Final
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Propaganda-Sender verbreitet Aufnahme von russischem Panzer mit US-Flagge
Der russische (Staats-)Sender RT am Montagmorgen ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem ein Panzer mit einer russischen sowie einer US-amerikanischen Flagge zu sehen ist.
Zur Story