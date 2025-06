Santosh Ritter (Mitte), Schweiz-Chef bei Visa, mit den Schweizer Nationalspielerinnen Meriame Terchoun (links) und Coumba Sow (rechts) beim Fusion Camp. Bild: Simeon Wälti

Promotion

Fussball, Teamgeist und Vorbilder: Das Fusion Camp mit Coumba Sow und Meriame Terchoun

Der Sportplatz Höngg in Zürich verwandelte sich am Wochenende vom 21. und 22. Juni 2025 in ein lebendiges Zentrum jugendlicher Fussballträume. Hier fand das Fusion Camp statt, ein Fussballcamp, das von den Nationalspielerinnen Coumba Sow und Meriame Terchoun geleitet wurde. Unter ihrer inspirierenden Führung erlebten 50 fussballbegeisterte Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren – Mädchen wie Jungs, bunt gemischt – zwei intensive Tage voller professionellem Training, unbändigem Spass und nachhaltiger Inspiration.

Das Fusion Camp bot nicht nur die einmalige Gelegenheit, mit zwei Vorbildern aus dem Spitzenfussball zu trainieren – es war auch geprägt von einem professionellen, aber herzlichen Umgang, der die Kinder vom ersten Moment an begeisterte. Die vielseitigen Trainingseinheiten waren abwechslungsreich gestaltet und deckten technische, taktische und spielerische Elemente ab. In kleinen Gruppen wurden gezielt Fähigkeiten wie Dribbling, Passspiel, Ballkontrolle und Torabschluss trainiert. Aber auch Teamwork und Fairplay standen im Fokus – Werte, für die Coumba und Meriame selbst auf und neben dem Platz einstehen.

Der Höhepunkt des Camps war das Abschlussturnier am Sonntagnachmittag. In gemischten Teams zeigten die jungen Talente, was sie an den beiden Tagen gelernt hatten – lautstark unterstützt von Eltern, Freunden und freiwilligen Helferinnen und Helfern. Dabei herrschte eine fröhliche, faire Atmosphäre, in der die reine Freude am Spiel im Vordergrund stand.

Die Nationalspielerin Coumba Sow feuert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fusion Camps an. Bild: Simeon Wälti

Für Coumba war es ein besonderes Anliegen, dieses Camp in ihrem Heimclub Höngg durchzuführen: „Hier habe ich selbst meine ersten Schritte im Fussball gemacht. Es ist wunderschön zu sehen, wie viele motivierte junge Spielerinnen und Spieler heute hier zusammenkommen – genau wie ich damals.“ Auch Meriame Terchoun betonte die Bedeutung solcher Anlässe: „Gerade jetzt, so kurz vor der Europameisterschaft, ist das eine willkommene Abwechslung und gibt uns gleichzeitig Energie. Der direkte Kontakt mit dem Fussballnachwuchs ist unglaublich bereichernd.“

Ermöglicht wurde das Camp unter anderem durch die Unterstützung vom Zahlungstechnologie-Unternehmen Visa, Sponsor der UEFA Women’s EURO 2025 in der Schweiz. «Ob gross oder klein - wir glauben daran, dass der Sport die Menschen verbindet. Deshalb unterstützen wir bei Visa das Fusion Camp, bei dem Kinder mit verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, und ihre Stars hautnah erleben können», sagt Santosh Ritter, Schweiz-Chef bei Visa.

Gruppenbild der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fusion Camps mit den Nationalspielerinnen Coumba Sow und Meriame Terchoun. Bild: Simeon Wälti

Neben dem sportlichen Teil wurden die Kinder auch kulinarisch gut versorgt und erhielten ein Camp-Shirt sowie einen Fussball als Erinnerung. Für viele war das Wochenende ein ganz besonderes Highlight in ihrem bisherigen Fussballleben – und wer weiss: Vielleicht stand an diesen Tagen bereits das eine oder andere zukünftige Nationalmannschaftsmitglied auf dem Platz?

Mit ihrem Camp fördern Coumba Sow und Meriame Terchoun den Nachwuchs. Das ist beiden Spielerinnen eine Herzensangelegenheit. Hier zeigt sich, wie viel Wirkung echtes Engagement auf die Talente von morgen haben kann. Der Anlass bleibt als voller Erfolg in Erinnerung – sowohl für die Kinder als auch für die beiden Nationalspielerinnen.