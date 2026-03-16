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Was du über Schweizer Aktien und Währungsrisiken wissen musst

Schweizer Aktien werden in Franken gehandelt. Viele Anleger vertrauen daher darauf, vor Währungskapriolen geschützt zu sein. Doch weshalb kann sich diese Ansicht als Trugschluss erweisen?

Erinnerst du dich an den 15. Januar 2015? An diesem Tag hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) völlig überraschend die Wechselkursuntergrenze zum Euro aufgehoben. Der Franken schoss innert Sekunden in die Höhe – kurzfristig um über 20 Prozent. Der SMI fiel innerhalb zweier Tage um 14 Prozent. Das Ereignis ging als Frankenschock in die Schweizer Finanzgeschichte ein.

Die Wirkung eines aufwertenden Frankens lässt sich auch über längere Zeiträume betrachten, wie beispielsweise von 2023 bis 2026, als der Franken zum Dollar in mehreren Schüben an Wert gewann. In einem langen Zeitraum wirken jedoch weitere Faktoren mit, insbesondere die Anpassungsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und die daraus resultierenden Effizienzsteigerungen. Dem Schweizer Aktienmarkt ist es über die Jahre indes gelungen, im Schnitt etwa fünf Prozent pro Jahr zuzulegen. Der 15. Januar 2015 eignet sich aber hervorragend, um den direkten Effekt eines Währungsschocks zu untersuchen. Was ist also damals passiert?

Wirkung auf unterschiedliche Anlageklassen

Beginnen wir mit Anleihen. Die Frankenaufwertung von 2015 hatte auf Schweizer Obligationen nur begrenzte Auswirkungen – unabhängig davon, ob es sich um Staatsanleihen («Eidgenossen») oder Unternehmensanleihen handelt. Dies überrascht nicht, handelt es sich doch um nominale Papiere, die in Franken verzinst und zurückgezahlt werden.

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Ganz anders verhielt es sich bei Schweizer Aktien und Rohstoffen wie Gold, die – gemessen in Franken – deutlich an Wert verloren, wie der obige Chart zeigt. Bei den Rohstoffen ist dies gut nachvollziehbar: Sie werden global nachgefragt und überwiegend in US-Dollar gehandelt.

Aktien: Ein differenziertes Bild

Bei den Schweizer Aktien wird es interessant, denn jeder Titel reagierte anders. Ein Blick auf die einzelnen Sektoren offenbart klare Gewinner und Verlierer.

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Ein Gewinner war der Immobilienentwickler Swiss Prime Site. Die Firma erwirtschaftet den Grossteil ihres Umsatzes in der Schweiz, und auf der Kostenseite dürfte der importierte Teil der Baumaterialien günstiger geworden sein. Der Aktienkurs blieb stabil.

Am anderen Ende des Spektrums traf es Swatch hart. Uhrenproduktion in der Schweiz, Verkauf hauptsächlich im Ausland – die Kosten fielen in Franken an, die Erträge in Fremdwährungen. Das drückte die Gewinnerwartungen, und der Markt strafte die Aktie sofort ab.

Zwischen diesen Extremen liegt Nestlé. Der Konzern ist global tätig und produziert viel in den jeweiligen Absatzmärkten. Dies wirkt wie ein natürlicher Hedge, sodass die Kursreaktion in Franken moderat ausfiel.

Resilienz des Schweizer Aktienmarktes

Insgesamt zeigt sich: Der Schweizer Aktienmarkt ist kurzfristig stark unter Druck geraten, hat sich aber rasch erholt. Die Schweizer Wirtschaft ist resilient, und viele Unternehmen sind global aufgestellt. Ein Home Bias, also ein gewisser Fokus auf Schweizer Anlagen, kann aus Investorensicht verlockend sein. Dennoch sollte dieser nicht übertrieben werden. Denn Diversifikation bleibt entscheidend – über verschiedene Titel, Märkte und Anlageklassen hinweg. Wer möchte, kann alternativ einen Teil des Fremdwährungsexposures absichern und gleichzeitig global investiert sein.

Was, wenn es wieder kracht an der Börse?

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