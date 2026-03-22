gewinnt denbeim Grand Prix vonin Goiânia. Es ist der erste Sieg in dieser Saison für den amtierenden Weltmeister. Beim ersten Sprintrennen in diesem Jahr beim Grand Prix von Thailand musste sich Marc Marquez auf seiner Ducati hinter seinem Landsmann Pedro Acosta mit Platz 2 begnügen. Diesmal übernahm er in der 13. von 15 Runden vom aus der Pole Position gestarteten Italiener Fabio Di Giannantonio die Führung und behauptete diese bis zur Ziellinie. Der Vorsprung betrug winzige 0,213 Sekunden. Der Spanier Jorge Martin komplettierte als Dritter das Podest.Der Start des Sprints hatte sich um fast eineinhalb Stunden verzögert, um dringende Reparaturen an der Strecke vorzunehmen. Es hatte sich ein Loch gebildet, vermutlich infolge der sintflutartigen Regenfälle, die in den letzten Tagen über Goiânia niedergingen. (riz/sda)