Die Schweizerin Nadja Kälin zeigte beim Saisonabschluss in Lake Placid nochmals eine gute Leistung. Die zweifache Olympiamedaillengewinnerin lief über 20 km auf den starken 6. Platz und verpasste das Podest um gut fünf Sekunden. Nadine Fähndrich beendete das letzte Rennen ihrer Karriere auf Platz 24.
Der Sieg ging an Jonna Sundling, die sich vor ihrer schwedischen Teamkollegin Linn Svahn und der Norwegerin Heidi Weng durchsetzte. (abu/sda)
Der Sieg ging an Jonna Sundling, die sich vor ihrer schwedischen Teamkollegin Linn Svahn und der Norwegerin Heidi Weng durchsetzte. (abu/sda)