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Sportnews-Ticker: Jan Christen fällt mit Schlüsselbeinbruch aus

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Jan Christen fällt mit Schlüsselbeinbruch aus +++ Keller siegt am Cape Epic

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
22.03.2026, 20:4222.03.2026, 20:42
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Kälin wird Sechste
Die Schweizerin Nadja Kälin zeigte beim Saisonabschluss in Lake Placid nochmals eine gute Leistung. Die zweifache Olympiamedaillengewinnerin lief über 20 km auf den starken 6. Platz und verpasste das Podest um gut fünf Sekunden. Nadine Fähndrich beendete das letzte Rennen ihrer Karriere auf Platz 24.

Der Sieg ging an Jonna Sundling, die sich vor ihrer schwedischen Teamkollegin Linn Svahn und der Norwegerin Heidi Weng durchsetzte. (abu/sda)

Jan Christen fällt mit Schlüsselbeinbruch aus
Der Schweizer Radprofi Jan Christen muss um seine Teilnahme am Giro d'Italia (ab 8. Mai) bangen. Wie sein Team UAE Emirates mitteilte, erlitt der 21-jährige Aargauer am Samstag beim Sieg seines Teamkollegen Tadej Pogacar im Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo einen Bruch des linken Schlüsselbeins.

Christen werde am Montag in Zürich operiert, anschliessend werde er unter Aufsicht des medizinischen Personals des Teams mit der Reha beginnen, hiess es in der Mitteilung. (abu/sda)
Bezzecchi setzt Siegeszug fort
Aprilia feierte am Grand Prix von Brasilien in der MotoGP einen Doppelsieg: Es gewann der Italiener Marco Bezzecchi vor dem Spanier Jorge Martin.

Bezzecchi setzte sich im zweiten GP in diesem Jahr schnell ab und holte sich den achten Erfolg seiner Karriere in der Königsklasse, den vierten in Folge. Er siegte mit etwas mehr als drei Sekunden Vorsprung vor Martin. Als Dritter klassierte sich der Italiener Fabio Di Giannantonio, der sich bis zum Ende gegen den amtierenden Weltmeister Marc Marquez behauptete. (abu/sda)

Smith erneut auf dem Podest
Fanny Smith steht auch am zweiten Renntag im kanadischen Craigleith auf dem Podest. Nach dem Sieg am Samstag folgt am Sonntag ein 3. Platz.

Die Westschweizerin musste sich im Final der Saisondominatorin Sandra Näslund aus Schweden sowie Marielle Berger Sabbatel aus Frankreich geschlagen geben. Gleichwohl durfte sich die 33-Jährige über ihr 90. Einzel-Podest im Weltcup freuen. Saskja Lack (6.) und Talina Gantenbein (7.) rundeten das starke Schweizer Ergebnis bei den Frauen ab. (abu/sda)


Alessandra Keller triumphiert am Cape Epic
Alessandra Keller startet erfolgreich in die neue Saison. Die Schweizer Short-Track-Weltmeisterin gewinnt mit der Einheimischen Candice Lill das Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika.

Das schweizerisch-südafrikanische Duo entschied sieben von acht Etappen der «Tour de France des Mountainbike-Sports» für sich. Nach 707 km und 15'900 m Höhendifferenz hatten die 30-jährige Keller und die vier Jahre ältere Lill einen Vorsprung von beinahe 53 Minuten auf die ersten Verfolgerinnen. Für Keller klappte es beim ersten Start am prestigeträchtigen Etappenrennen gleich mit dem Sieg. Für ihre Teamkollegin Lill war es im zehnten Anlauf der erste Sieg nach zuvor fünf 2. Plätzen. (abu/sda)


Zug mit drei Meisterpucks
Die Frauen des EV Zug gewinnen im Playoff-Final der Eishockeyanerinnen auch das zweite Spiel gegen die Titelverteidigerinnen vom SC Bern. Damit haben die Innerschweizerinnen drei Meisterpucks.

Der EVZ liess in der Best-of-5-Serie auf das 7:1 vor Heimpublikum am Samstag ein 4:0 am Sonntag in Bern folgen. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Gäste nach Toren von Noemi Neubauerova und Ivana Wey mit 2:0 in Führung. Die Vorentscheidung vor 1562 Zuschauern fiel in der 6. Minute des dritten Drittels, als Rahel Enzler zum 3:0 traf. Nina Harju sorgte drei Minuten vor der Schlusssirene für den Endstand. Spiel 3 findet am Mittwoch um 19.30 Uhr statt. (abu/sda)

Vittozzi gewinnt Massenstart, Simon holt Kristallkugel
Bei den Frauen gewann Lisa Vittozzi den 12,5-km-Massenstart in Oslo. Die Italienerin distanzierte die Schwedin Hanna Öberg im Schlussaufstieg und setzte sich vor ihr sowie der Tschechin Tereza Vobornikova durch.

Die Französin Julia Simon sicherte sich mit dem 6. Rang den Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Massenstart-Wertung. Als beste Schweizerin klassierte sich Lena Häcki-Gross im 17. Rang. Sie lag zwischenzeitlich an dritter Stelle, fiel aber nach insgesamt vier Fehlschüssen zurück. Amy Baserga belegte den 29. Platz. (abu/sda)

Noè Ponti gewinnt zweimal und schlägt auch den Weltrekordhalter
Der Tessiner Schwimmer Noè Ponti hat bei den China Swimming Open in Shenzhen doppelt triumphiert. Nur eine Woche nach seinem Einsatz beim Lausanne Swim Cup sicherte sich der 24-Jährige die Siege über 50 und 100 Meter Delfin und stellte in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld seine exzellente Form unter Beweis.

Über 100 Meter Schmetterling schlug Ponti am Samstag in 51,01 Sekunden an und verwies seinen italienischen Konkurrenten Thomas Ceccon (51,43 s) sowie den Chinesen Fang Xu (51,47 s) auf die weiteren Podestplätze. Auch auf der halben Distanz war der Schweizer am Sonntag nicht zu schlagen. Er gewann das 50-Meter-Rennen in 22,97 Sekunden und blieb damit erstmals in dieser Saison unter der 23-Sekunden-Marke. (abu/sda)
Annik Kälin unter Wert geschlagen
Annik Kälin musste an der Hallen-WM in Torun im Weitsprung eine Enttäuschung verkraften. Sie schied nach drei Versuchen als 16. vorzeitig aus dem Wettkampf aus.

Die Bündnerin, vor einem Jahr noch WM- und EM-Zweite in der Halle mit Weiten gegen 6,90 m, traf beim ersten Versuch auf 6,31 m den Balken nicht. Danach übertrat sie zweimal. Die Bündnerin musste sich vergangenen November einer Operation am Fuss unterziehen und nutzte die Hallensaison zur Standortbestimmung. Die Bilanz fällt trotz Torun positiv aus. Die Verletzung ist auskuriert, der Fuss verträgt der Belastung, einem erfolgreichen Sommer, primär als Siebenkämpferin, steht nicht im Weg. (abu/sda)

Lenz Hächler gewinnt die Europacup-Gesamtwertung
Der Zuger Lenz Hächler steht zwei Rennen vor dem Saisonende als Europacup-Gesamtsieger fest. Damit ist er im nächsten Winter für alle Weltcuprennen startberechtigt.

In der letzten Saison hatte Hächler in der Gesamtwertung noch knapp das Nachsehen gegenüber dem Norweger Oscar Andreas Sandvik. Nun krönte er sich mit einem 2. Platz im Super-G beim Saisonfinale in Saalbach zum Gesamtsieger im Europacup. Zwei Rennen vor Schluss weist der 22-Jährige 266 Punkte Vorsprung auf den Norweger Hans Grahl-Madsen aus. (abu/sda)

Schweizerinnen bei WM-Premiere im Final
Die Schweizerinnen stehen an der Curling-WM in Calgary im Final. Nach dem 8:5 im Halbfinal gegen Schweden spielen sie am späten Sonntagabend gegen Gastgeber Kanada um Gold.

Ziemlich gross war die Aufregung vor einem Monat, als beide Schweizer Curling-Olympiateams an den Schweizer Meisterschaften die Qualifikation für die WM verpassten. Das Schweizer Team um Skip Xenia Schwaller mit Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner bewies aber, dass es in der Schweiz mehrere Teams gibt, die Weltklasse aufs Eis bringen können.

Bei Halbzeit nach fünf Ends stand die Partie noch 3:3. Dann machten Schwaller und Konsorten in den Ends 6 und 8 mit einem Dreierhaus (vom 3:3 zum 6:3) und einem Zweierhaus (vom 6:4 zum 8:4) alles klar. (abu/sda)
Schweiz mit Unentschieden gegen Kroatien
Zwei Tage nach der 26:34-Niederlage ringt die Schweiz dem WM-Zweiten und EM-Dritten Kroatien im zweiten Testspiel ein 35:35 ab. Kreisläufer Lukas Laube war sechsmal erfolgreich, der rechte Flügel Gino Steenaerts erzielte fünf Treffer. Das Resultat gewinnt noch an Wert, da mit Luca Sigrist, Mehdi Ben Romdhane, Lukas Maros, Samuel Röthlisberger und Noam Leopold wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen.

Weiter geht es für die Schweizer im Mai. Dann treffen sie in der Qualifikation für die WM 2027 in Deutschland zweimal auf Italien - das Heimspiel findet am 13. Mai im Zürcher Hallenstadion statt. Setzt sich die SHV-Auswahl gegen den südlichen Nachbarn durch, wäre es die erste sportliche Qualifikation für eine WM seit 1995. (riz/sda)


Marc Marquez gewinnt den Sprint
Marc Marquez gewinnt den Sprint beim Grand Prix von Brasilien in Goiânia. Es ist der erste Sieg in dieser Saison für den amtierenden Weltmeister. Beim ersten Sprintrennen in diesem Jahr beim Grand Prix von Thailand musste sich Marc Marquez auf seiner Ducati hinter seinem Landsmann Pedro Acosta mit Platz 2 begnügen. Diesmal übernahm er in der 13. von 15 Runden vom aus der Pole Position gestarteten Italiener Fabio Di Giannantonio die Führung und behauptete diese bis zur Ziellinie. Der Vorsprung betrug winzige 0,213 Sekunden. Der Spanier Jorge Martin komplettierte als Dritter das Podest.

Der Start des Sprints hatte sich um fast eineinhalb Stunden verzögert, um dringende Reparaturen an der Strecke vorzunehmen. Es hatte sich ein Loch gebildet, vermutlich infolge der sintflutartigen Regenfälle, die in den letzten Tagen über Goiânia niedergingen. (riz/sda)
Der FC Aarau schliesst zu Vaduz auf
Der FC Aarau feiert einen 1:0-Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax und bleibt damit nach der 27. Runde punktgleich mit dem Leader FC Vaduz.

Elias Filet erzielte in der 55. Minute seinen 13. Saisontreffer und schloss damit in der internen Torschützenliste zum Topskorer Valon Fazliu auf. Dieser scheiterte zehn Minuten nach dem Aarauer Tor vom Penaltypunkt. Die Vaduzer, die am Freitag daheim Yverdon 2:1 geschlagen haben, besitzen die um sechs Tore bessere Tordifferenz als der FCA. (riz/sda)
Bencic in Miami im Achtelfinal
Belinda Bencic steht am Masters-1000-Turnier in Miami in den Achtelfinals. Die Nummer 12 der Welt besiegt in der 3. Runde die Russin Diana Schnaider (WTA 20) 6:3, 6:3. Bencic nahm Schnaider gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und zum 6:3 ein zweites Mal. Im zweiten Satz gewann sie die letzten drei Games - nach 84 Minuten verwertete sie den ersten Matchball.

Die Olympiasiegerin von 2021 überstand beim prestigeträchtigen Hartplatzturnier im Süden Floridas erst zum dritten Mal nach 2015 (Achtelfinal) und 2022 (Halbfinal) die dritte Runde. Die nächste Gegnerin von Bencic ist die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 6), die sich gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa (WTA 108) 6:4, 6:2 durchgesetzt hat.
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