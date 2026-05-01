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Warum 70’000 Schweizer auf spusu setzen

70'000 Kunden hat spusu in der Schweiz bereits überzeugt. Das Familienunternehmen punktet mit Qualität und persönlichem Service. In Österreich konnte spusu bereits 700'000 Kunden gewinnen. Gründer und CEO Franz Pichler über das Erfolgsrezept und die Entstehungsgeschichte.

Frage: Worin liegt die Besonderheit der Handy-Abos von spusu?

Franz Pichler: spusu zeichnet sich vor allem durch aussergewöhnlichen Kundenservice, faire Preise und volle Transparenz aus. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten, keine Aktivierungsgebühr und keine Mindestvertragsdauer. Darüber hinaus beinhalten alle unsere Abos EU Roaming.

Frage: Aber schreckt viele nicht der Wechselprozess ab?

Franz Pichler: Der Wechsel ist einfacher als gedacht und innert 5 Minuten erledigt. Das spusu Service-Team erledigt sowohl die Rufnummernmitnahme als auch die Kündigung des alten Vertrags für unsere Kunden. Bei spusu gibt es keine ausgelagerten Callcenter, im Kundenservice arbeiten ausschliesslich unsere eigenen Mitarbeiter, dadurch können wir Premium-Qualität und schnelle Abhebezeiten sicherstellen.

Frage: Was bedeutet der Firmenslogan («einfach. menschlich. fair») für die Kunden von spusu?

Franz Pichler: Unser Motto «einfach. menschlich. fair» bedeutet, dass wir komplizierte Prozesse und Bürokratie vermeiden, unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen und transparente Abos ohne versteckte Kosten anbieten. Wenn ein Kunde bei uns anruft, heben wir durchschnittlich innert 10 Sekunden ab und auch per WhatsApp sind wir rasch erreichbar, ganz ohne Chatbots.

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Frage: Wie sehen die Handy-Abos in der Schweiz aus?

Franz Pichler: Unser Handy-Abo «spusu legendär» für nur CHF 19.90 bietet unlimitiertes Datenvolumen im 5G Netz, dazu gibt es unlimitierte Minuten und SMS. Ausserdem sind 10 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU Roaming dabei.

Für Wenigverbraucher bieten wir das Abo «spusu 10» für CHF 9.90 mit 10 GB, unlimitierten Minuten, SMS sowie 3 GB im EU Roaming an. Alles ganz ohne Aktivierungsgebühr oder Mindestvertragsdauer. Durch individuelle Limits haben Kunden stets die volle Kontrolle über ihre Kosten.

Frage: Inwieweit unterscheidet sich spusu von den anderen Schweizer Anbietern?

Franz Pichler: spusu betreibt ein selbst entwickeltes Mobilfunk-Core-Netzwerk. Damit zählen wir weltweit zu einer kleinen Gruppe von Anbietern, die diese zentrale Infrastruktur eigenständig kontrollieren. Das schafft einen wertvollen Wettbewerbsvorteil – so können wir Premium-Qualität zu fairen Preisen anbieten. Ausserdem sind wir nicht auf teure Softwarelizenzen internationaler Zulieferer angewiesen und verwalten alle Kundendaten selbst.

Die technologische Eigenständigkeit erlaubt es uns zudem, rasch auf veränderte Kundenbedürfnisse zu reagieren und die Servicequalität auf hohem Niveau zu halten. Wir betreiben unsere eigene Infrastruktur in Zürich. Dort ist spusu direkt an die Internetknotenpunkte und an die grossen Anbieter, wie Netflix oder Amazon, angebunden.

Frage: Was verbirgt sich hinter dem Namen spusu?

Franz Pichler: spusu wurde vor 10 Jahren gegründet und ist die Abkürzung für «sprich und surf». In Österreich haben wir bereits mehr als 700'000 Kunden. Seit unserem Start in der Schweiz konnten wir auch an die Erfolge in Österreich anknüpfen und bereits über 70'000 Kunden begeistern.

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Frage: Welche Überlegungen standen hinter der Zusammenarbeit mit Beat Feuz als Markenbotschafter?

Franz Pichler: Beat Feuz war von Anfang an unser Wunsch-Testimonial und es hat auf Anhieb gepasst. Er spiegelt unsere Unternehmensphilosophie zu hundert Prozent wider. Werte wie Bodenständigkeit, Fairness und der Anspruch, stets sein Bestes zu geben, verbinden uns. Wir freuen uns, unseren Weg in der Schweiz gemeinsam mit Beat zu bestreiten.

Frage: Wie überzeugen Sie die Konsumenten von spusu?

Franz Pichler: Wir wollen unseren Kunden die beste Qualität zu fairen Preisen bieten. Dabei steht Kundenzufriedenheit an oberster Stelle. Jeder soll sich selbst ein Bild machen können und sich von unserem Angebot überzeugen. Deshalb gibt es bei spusu auch keine Bindung.

Insbesondere Konsumenten mit älteren, vergleichsweise teuren Mobilfunkverträgen würden von einem Anbieterwechsel profitieren. In der Praxis ist der Wechsel deutlich unkomplizierter, als vielfach angenommen wird und bei spusu innert 5 Minuten erledigt.