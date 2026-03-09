bild: spusu

Promotion

Preiserhöhungen im Mobilfunk: Wer nicht wechselt, zahlt drauf!

Die Neukundenpreise für Handy-Abos sind in der Schweiz in den letzten Jahren immer wieder gesunken. Grund dafür ist die wachsende Zahl an Anbietern und ein damit einhergehender Wettbewerb. Trotzdem bezahlt mehr als die Hälfte der Konsumenten mit über CHF 30 pro Monat immer noch deutlich mehr als nötig. Das Nachsehen haben vor allem Kunden, die ihrem Anbieter lange die Treue halten - sie werden oftmals mit überraschenden Preiserhöhungen konfrontiert.

«Wer heute noch CHF 30 für sein Handy-Abo bezahlt oder mit dem aktuellen Service unzufrieden ist, sollte unbedingt über einen Anbieterwechsel nachdenken», erklärt Franz Pichler, Geschäftsführer des Mobilfunkanbieters spusu.

«Bei spusu gibt es keine Preiserhöhungen! Wenn wir ein besseres Angebot haben, können Bestandskunden ganz einfach kostenlos darauf umsteigen. Bereits 60‘000 Schweizer vertrauen auf spusu. Unser Erfolgsrezept: Hervorragender Kundenservice und Premium-Qualität zum fairen Preis», so der spusu-Gründer.

spusu erobert den Schweizer Markt

In Österreich begeistert der Mobilfunkanbieter bereits über 700‘000 Kunden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, besteht das Team in Zürich und Winterthur ausschliesslich aus spusu Mitarbeitern – ganz ohne ausgelagerte Callcenter oder Chatbots.

«Anliegen versuchen wir rasch und unkompliziert zu lösen: Im Durchschnitt dauert es nur zehn Sekunden, bis unser Service Team das Telefon abnimmt. Ähnlich schnell sind wir auch über WhatsApp erreichbar», führt Franz Pichler aus.

Aktuell bietet spusu das Abo «spusu legendär» mit unlimitiertem Datenvolumen im 5G-Netz, unlimitierten Minuten und SMS für nur CHF 19.90. Ausserdem inkludiert: 10 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU-Roaming.

Schnell und unkompliziert

Die Bestellung eines neuen Abos ist über die spusu Website innert fünf Minuten erledigt. Gibt man an, dass man seine bestehende Rufnummer behalten möchte, so wird der Vertrag beim Altanbieter automatisch gekündigt – ganz ohne Bürokratie und Papierkram. Mit Vertragsende übernimmt der neue Anbieter die Rufnummer und man ist wie gewohnt erreichbar.

Keine versteckten Kosten

«Unseren Kunden möchten wir es so einfach wie möglich machen und ihnen vor allem auf Augenhöhe begegnen. Transparenz und Fairness sind uns dabei enorm wichtig, somit gibt es bei spusu keine Aktivierungsgebühr oder andere versteckte Kosten», betont Pichler. Damit Kunden nicht nur in der Schweiz, sondern auch darüber hinaus wie gewohnt surfen können, inkludieren alle spusu-Abos Datenvolumen im EU-Ausland.

Maximale Flexibilität

«Unser grosses Ziel ist es, unsere Kunden zu begeistern. Wir kümmern uns um die Rufnummernmitnahme und die Kündigung des Altvertrags. Unsere Abos haben keine Mindestvertragsdauer, weil wir von unserem Produkt überzeugt sind und niemanden in eine Falle locken wollen. Gerade Konsumenten, die vor vielen Jahren teure Verträge abgeschlossen haben, sollten über einen Wechsel nachdenken. Es ist wirklich einfacher als man glaubt», so der spusu-Gründer.