An der Junioren-WM gewinnt Sandro Manser wie im Vorjahr Silber im Super-G. Der 20-jährige Schwyzer verpasst den Sieg erneut nur knapp.
2025 in Tarvisio waren es fünf Hundertstel, in diesem Jahr in Narvik sogar nur drei – doch erneut musste Manser einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Dieses Mal war Victor Hahighat aus Frankreich knapp schneller als der Schweizer, der im Dezember in der Abfahrt von Santa Caterina seinen ersten Sieg auf Europacup-Stufe feierte. Komplettiert wurde das Podest vom Kanadier Jake Kertesz-Knight. (riz/sda)
