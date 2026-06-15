Eine Person springt bei Solothurn in die Aare Bild: © Switzerland Tourism

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Darum lohnt sich ein Sommer in Solothurn

Wie heiss kann ein Sommer in der Stadt sein? In Solothurn erfrischend heiss. Zwischen Aare und Altstadt, Barock und Moderne oder Apéro und Fine Dining entfaltet sich ein Lebensgefühl, das eher mediterran als urban wirkt. Savoir-vivre eben, mitten in der Schweiz.

Lust auf einen prickelnden City-Trip? Dann nichts wie los nach Solothurn. Ganz nach dem Motto der Solothrnerzahl: 11 Highlights inmitten barocker Kulisse und innovativer Erlebnisse.

Sei es die legendäre Hafebar im Kreuzackerpark, das brandneue VolAare auf dem Kreuzackerplatz, das wunderschöne Postauto DüDaDo auf dem Postplatz oder das Pop-up im traumhaften Garten Le Besenval: Die Pop-up-Buvetten in Solothurn direkt an der Aare sind an Schönheit, Kreativität, Qualität und Sommerfeeling kaum zu überbieten. Sobald die Sonne scheint, verwandeln sich die Ufer der Aare in kleine Ferienoasen mit grosser Wirkung. Drinks in der Hand, Füsse im Wasser – mehr Sommer geht kaum. Mehr Genuss niemals.

Schwimmen, abtauchen, treiben lassen oder einfach am Ufer liegen: Die Aare gehört zum Solothurner Alltag und ist mit allen Wassern gewaschen. Auch als Wasserweg macht sie Furore: Das Öufi-Boot – öffentliche Fahrten auch für Einzelpersonen gibt es von Freitag bis Sonntag – ist das einzige Schifffahrtsunternehmen, das direkt durch die Stadt Solothurn fährt und alle drei Brücken unterquert. Oder wie wäre eine Flussschifffahrt von Solothurn nach Biel? Sie gehört zu den schönsten Wasserstrecken der Schweiz, führt an Naturschutzgebieten und historischen Highlights vorbei. Entschleunigung garantiert. Fluide Gedanken auch.

Eine Frau spaziert entlang der Solothurner Riviera in Solothurn. Bild: © Switzerland Tourism

Für Schlagfertige, Schwungvolle und Treffsichere: Lust auf eine Runde Golf inmitten von Barock und Kopfsteinpflaster? Urban Golf macht Solothurn für Familien, Gruppen oder Einzelpersonen zum Spielfeld. Ausgerüstet mit Schläger, Softball und jeder Menge Spielspass wird abgeschlagen. Was sonst barocke Kulisse ist, lässt sich nun spielend entdecken. Die Regeln? Einfach. Die Freude? Riesig.

Vom 27. Juli bis 25. Oktober 2026 wird die Stadt zum Schauplatz: Führungen, Events und überraschende Formate bringen selbst Einheimische dazu, ihr Solothurn neu zu entdecken. Für Wissensdurstige und Schaulustige, für Gourmets und Naturhungrige, für Weitsichtige und Kurzentschlossene: Das Programm der Erlebniswochen ist täglich anders, 7 Tage die Woche.

Mehrere Personen geniessen einen Apéro auf dem Turm der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn. bild: © Solothurn Tourismus, Ivo Scholz

Solothurns Stadtführerinnen wissen, wie Geschichte lebendig wird. Denn was macht die Barockstadt aus? Ihre Steine oder ihre Geschichten? Das perfekte Zusammenspiel! Jeder Rundgang durch barocke Gassen, über prachtvolle Plätze und vorbei an modernen Sehenswürdigkeiten lüften Geheimnisse.

Ein Klassiker – und das aus gutem Grund: Oben warten Panorama, Weitsicht und dazwischen grandiose Natur sowie eindrückliche Ruhe. Die Rundwanderung vom Balmberg zum Weissenstein gilt als aussichtsreiche Gratwanderung, die rund 3 Stunden dauert.

Flach, entspannt und landschaftlich einmalig: Die Strecke nach Altreu direkt der Aare entlang ist perfekt für einen Ausflug mit dem Velo. Ein Highlight und Hingucker inklusive: die berühmte Storchenkolonie.

Zurück in die Vergangenheit? Dann sind die Barocktage Solothurn genau das Richtige: Sieversprechen nicht nur historisch wertvolle Erlebnisse, sondern auch lustvolle Geschichten, spannende Gerüchte und herrliche Gerichte. Ein Spektakel der besonders vielseitigen Art: Szenische Führungen, Vorträge, Performances und Workshops. Wenn in Solothurn vom 8. bis 16. August 2026 das barocke Leben gefeiert wird, verwandelt sich die Altstadt in eine Bühne voller Atmosphäre, Kultur und lebendiger Geschichte.

Barocktage Solothurn, eine barocke Atmosphäre voller Spannung. bild: © Barocktage Solothurn

Alle zwei Jahre wird gefeiert – und wie. Musik, Kulinarik und Besucherinnen und Besucher in Feierlaune, die wissen, wie der Sommer richtig zelebriert wird. Vom 26. bis 28. Juni 202 verwandelt das Stadtfest die Barockstadt in eine pulsierende Festmeile.

Neu, urban, stilvoll und zur richtigen Zeit: Vom 6. bis 16. August 2026 bringt das Openair Solothurn Musik, Stimmung und sommerliches Musikfeeling direkt in die Stadt. Mit einem klangvollen Line-up unter freiem Sternenhimmel.

Heute Solothurn. Morgen Baden. Übermorgen Aarau. Der Three-City-Hop verbindet drei Städte zu einem gemeinsamen Erlebnis: Gäste, die in einer der Destinationen übernachten, profitieren auch in den beiden anderen Städten von exklusiven Angeboten und Vergünstigungen.