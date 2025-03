Ab ca. 20. August kannst du in Nordfinnland mit den magischen Nordlichtern rechnen bild: nina tanner, kontiki-kundin

Herbst war gestern - Jetzt kommt «Ruska»

Der Sommer ist vorbei, die Natur wechselt ihr Farbenkleid, es wird kühler. Auch hierzulande erfreuen sich viele Menschen an der Zeit zwischen Sommer und Winter und den Veränderungen, die sie mit sich bringt. In Finnisch-Lappland zeigt sich der Wandel aber nicht nur an der Farbpracht der Pflanzenwelt, sondern auch am Himmel.

Hast du beim Lesen des Titels direkt nach Ruska gegoogelt? Da stösst du auf Begriffe wie Indian Summer oder Herbstfarben… aber Ruska ist mehr als das: Für die Finnen und nach dem samischen Kalender ist es die «sechste Jahreszeit» (von acht), die eine magische Stimmung mit sich bringt. Bereits im August beginnt der Wandel der Natur langsam, «Ruska» ist meist ab Anfang September richtig sichtbar. Der Höhepunkt zeigt sich ca. in der zweiten Septemberwoche und dauert zehn Tage – aber wie üblich in der Natur, kann man sich daran nur orientieren. Mit den Wetterbedingungen kann sich dieser Zeitraum auch leicht verschieben.

Gelb, orange und ein tiefes Rot von Blättern und Preiselbeeren, und das Blau der Heidelbeeren, die überall wachsen: Der Farbteppich, der sich da präsentiert, ist ein visuelles Highlight, an dem sich niemand sattsehen kann.

Am besten begibst du dich dafür auf eine «Ruskaretki» - eine Wanderung oder einen Ausflug, der bei den Finnen ein paar Stunden oder auch ein paar Tage dauern kann.

Die Farben von «Ruska» in voller Pracht bild: Jan Gelpke, Kontiki-Mitarbeiter

Im Hier und Jetzt – Action nicht ausgeschlossen

Die Devise lautet: Den Moment geniessen und die Natur schätzen. Obwohl Finnland eher flach ist, kann es aber auch anstrengend werden. Am besten suchst du dir einen «Tunturi» - finnisch für Hügel - z.B. im Pallas-Yllästunturi-Nationalpark, der zu den schönsten des Landes gehört. Fun Fact: Finnland hat 40 Nationalparks. Da geht es schon mal steil bergauf, aber die Belohnung ist ein atemberaubendes Panorama über das Farbenmeer, das sich in der weiten Landschaft vor dir ausbreitet.

Aussicht: unbezahlbar – Blick vom Kellostapuli-Hügel bild: Visit Finland, Markus Killi

Wandern ist nicht dein Ding? Auch mit Fatbikes kannst du die schönsten Landschaften von Finnisch Lappland erkunden. Auf den ersten Blick wirken die Velos mit den fetten Reifen fast etwas einschüchternd. Nach den ersten Metern spürst du allerdings, wie bequem und wendig sie sind und das Wichtigste: Es macht einfach wahnsinnig Spass, mit ihnen unterwegs zu sein.

Mit den E-Fatbikes bequem über Stock und Stein bild: Lapland Safari

Chill-Out-Zone Blockhaus

Jetzt warst du einen Tag unterwegs, bist viel gelaufen oder geradelt. Wahrscheinlich hast du auch das ein oder andere Rentier gesichtet, denn die Chancen sind in dieser Zeit sehr hoch. Ausserdem hast du den ganzen Tag die reinste Luft der Welt eingeatmet, und nun? Nun kommt der entspannte Teil, auf den du dich freuen kannst: Dein gemütliches Blockhaus erwartet dich und du fährst erst einmal runter, vielleicht machst du das Cheminée an und geniesst eine heisse Schoggi.

Saunieren gehört zum Pflichtprogramm in Finnland bild: Visit Finnland, Harri Tarvainen

Entspannen wie die Finnen heisst mit anderen Worten: Ab in die Sauna! In deinem Blockhaus gehört diese zur Grundausstattung, sonst wärst du nicht in Finnland. Hier kannst du chillen und den Tag noch einmal Revue passieren lassen.

Bis sich das Handy meldet: Nordlichtalarm! Dann heisst es, schnell anziehen und raus! Ab Ende August kann man das Naturspektakel am nordischen Himmel erwarten – mal schwach in pinken oder grünen Tönen, mal gewaltig in immer wechselnden Farben und wild tanzend am Himmel. Es kann ganz schnell wieder vorbeigehen, aber genauso über viele Minuten gefühlt die Zeit stillstehen lassen. Da sind wir wieder im Hier und Jetzt: Magie pur, die man nicht in Worte fassen kann, bis man sie selbst erlebt hat.

Der Moment, in dem du Polarlichter siehst, bleibt unvergessen – versprochen! bild: Nina Tanner, Kontiki-Kundin

Lust auf Lappland?

Kontiki Reisen fliegt von Mitte Juni bis Mitte September mit Edelweiss Air jeweils samstags direkt ab Zürich nach Kittilä – in drei Stunden und vierzig Minuten geht es direkt ins nordische Naturparadies.

