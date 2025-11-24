Bild: Alvaro Roxo

Promotion

5 Gründe, warum die Algarve im Winter euer perfektes Aktivferien-Ziel ist

Wie wir die Algarve im Winter beschreiben? Einfach nur schön! Aber schon klar – ihr wollt über das berühmte portugiesische Ferienparadies mehr erfahren. Nun gut! Wir liefern euch 5 Gründe, warum sich eine Reise in dieses Naturparadies in den kommenden Monaten besonders lohnt.

Die Algarve mit ihren berühmten Sandstränden und zerklüfteten Klippenformationen, den üppig grünen Hügeln im Hinterland und den bezaubernden Küstendörfern und -städtchen bietet zu jeder Jahreszeit ein ferientechnisches Wow-Erlebnis. Doch im Winter entfaltet dieser Flecken Erde nochmals einen ganz eigenen Charme.

Hier verraten wir ein paar Highlights, die du nicht verpassen darfst. Doch zuerst:

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Faro 1880 km, Flugzeit 2:40 Std, Flughafen FAO

Beste Reisezeit für Aktivferien und weniger Touris: die Wintermonate. Aber faktisch ist die Algarve jederzeit eine Reise wert.



Und jetzt die 5 besten Argumente für die Algarve im Winter

Nur schon die Ankunft im malerischen Hafenstädtchen Faro lässt jedes Herz höherschlagen. Nach einem Bummel durch die pittoresken Altstadtgassen und einem Spaziergang am Hafen kann es losgehen mit den Aktivferien in der Algarve.

1 Du hast die malerischen Strände fast für dich

Nicht nur, dass in den Altstadtgassen Faros oder am Hafen das Leben beschaulicher abläuft, auch die beliebten Strände hast du im Winter fast für dich allein. Ausgedehnte Strandspaziergänge durch diese rot-goldene Landschaft aus Sand, Dünen und Klippen drängen sich jetzt geradezu auf. PS: Wer mag, beginnt jeden Tag mit einem Sonnenaufgang über dem Meer. Denn im Winter musst du dafür nicht schon um 5 Uhr aufstehen.

bild: Westend61 / Thomas Haupt

2 Surfen, Tauchen oder Kajak fahren

Dank ihrer speziellen Ausrichtung ist die Westküste der Algarve ein wahres Surf-Paradies und bietet auch im Winter beste Windverhältnisse fürs gepflogene Wellenreiten. Selbst Anfängerinnen und Anfänger finden geeignete Strände zum Üben, während Profis ihre ganz eigenen Surfspots aufsuchen. Und das Beste: Im Winter hast du mit deinem Surfbrett einfach mehr Platz in den Wellen. Gut zu wissen: Ein richtig guter Neoprenanzug ist bei Wassertemperaturen um die 15 Grad sicher nicht verkehrt.Letzteren können auch Tauchfans gut gebrauchen. Ansonsten gilt: Die beliebten Tauchspots habt ihr zu dieser Jahreszeit praktisch für euch allein.

Bild: Getty-Creator: 35007

Letzteren können auch Tauchfans gut gebrauchen. Ansonsten gilt: Die beliebten Tauchspots habt ihr zu dieser Jahreszeit praktisch für euch allein.

Extra-Tipp: Wer die berühmte Meeresgrotte von Benagil besuchen möchte, nimmt dafür zum Beispiel das Kajak und macht eine geführte Tour entlang der atemberaubenden Strände und Felsformationen.

3 Die Temperaturen zum Wandern und Mountainbiken sind perfekt

Gut möglich, dass du während deiner Algarve-Ferien zu einem echten Wandervogel wirst. Denn jetzt, während der kühleren Monate, herrschen ideale Temperaturen fürs Hiking durch das abwechslungsreiche Hinterland oder natürlich den Küstenpfaden und Klippen entlang. Gleiches gilt selbstredend fürs Mountainbiken: In der Algarve finden Bike-Fans abwechslungsreiche Hügellandschaften, die sich bis an die zerklüfteten Küsten ziehen und ein einmaliges Bike-Erlebnis bieten. Empfohlen sei die «Rota Vicentina», ein weitläufiges Wander- und Velowegnetz, das sich durch die gesamte Algarve zieht.

bild: Ascent Xmedia GmbH

4 Bei strahlender Sonne locken rund 40 (!) Golfplätze

Eines der vielleicht überraschendsten Highlights der Algarve sind die rund 40 Golfplätze der Region. Eingebettet zwischen Meer und Hügellandschaft lässt sich bei angenehmen Temperaturen das eigene Handicap hervorragend trainieren. So oder so: Mit Blick auf den Atlantik oder umgeben von Kiefern und Eukalyptusbäumen lässt es sich bei einer Partie Golf super entspannen, und zwar ohne lange Wartezeiten bis zum Abschlag. Hier findest du einige Top-Adressen zum Golfen.

bild: Dona Filipa, San Lorenzo Golf Resort

Familien-Tipp: Der futuristische «Adventure Minigolf Park» in Albufeira liegt rund 30 Auto-Minuten von Faro entfernt. Dort kannst du mit deiner Familie minigölflen wie auf einem anderen Stern. Hier findest du weitere Tipps für Familienausflüge in der Region, wie etwa den Sandskulpturenpark.

5 Verbinde Natur und Kultur ganz ohne Tourismus-Hektik

Gerade in der angenehm kühlen Jahreszeit mit weniger Rummel zeigt sich die Feriendestination umso authentischer. Und bei angenehmen Temperaturen machen Ausflüge schlicht mehr Spass. Wie wäre es zum Beispiel mit der geschichtsträchtigen Küstenstadt Tavira mit ihrem reizvollen Zentrum und den sage und schreibe 36 Kirchen?

bild: Paolo Graziosi

Oder aber du besuchst das Naturschutzgebiet Ria Formosa mit seinen Kolonien pinkfarbener Flamingos, dem seltenen Chamäleon oder den Seepferdchen. Das Naturschutzgebiet ist durch die Gezeiten einem steten Wandel unterworfen und bietet deshalb eine atemberaubend vielfältige Fauna und Flora.

Hier findest du mehr Inspiration für Ausflüge in der ganzen Region.

Ausflugstipp: Das Bergdorf Monchique und die gleichnamige Sierra de Monchique bieten ein wahres Naturparadies für Wanderer und Bikerinnen. Vom Monte Fóia, dem höchsten Berg der Algarve, geniest du einen spektakulären Rundumblick. Im Dorf selbst, das zu den schönsten Bergdörfern Portugals zählt, finden sich einige kleine Geschäfte mit Handwerkskunst.